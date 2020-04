Ulrike Gawande, Markus Kluge, Judith Melzer-Voigt

Ostprignitz-Ruppin Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin ist zwar mit der Allgemeinverfügung Reisen vor Gericht gescheitert, doch Landrat Ralf Reinhardt (SPD) hält sie nach wie vor für sinnvoll. Ganz ähnlich beurteilen das einige Amtsdirektoren und Bürgermeister.

So sieht der Temnitzer Amtsdirektor Thomas Kresse den Appell und die Intention der Allgemeinverfügung von Landrat Reinhardt als richtig und wichtig an. "Es ehrt ihn, dass er den Landkreis in besonderer Weise schützen wollte. Große Teile der Bevölkerung zeigten in verschiedensten Leserbriefen, dass sie sich ebenfalls für die Maßnahmen ausgesprochen hätten." Doch problematisch war von Beginn an, dass die Unterstützung des Landes und damit auch die polizeiliche Unterstützung zur Umsetzung der Anordnung gefehlt habe, so Kresse. "Am Ende muss man konstatieren, dass der Erlass ein zahnloser Tiger war und nach aktueller juristischer Würdigung durch das Oberverwaltungsgericht folgerichtig zurückgenommen werden muss."

Für Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) ist die Frage der Reisebeschränkungen eine des Wollens: "Mecklenburg-Vorpommern hat seine Regeln noch verschärft. In Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt geht es auch. Nur die brandenburgische Landesregierung will es nicht." Nach seinem Dafürhalten sind eindeutige für das ganze Land Regeln nötig. "Sonst weiß am Ende niemand mehr, was er darf und was nicht." Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hofft, dass die Debatte wenigstens zu einer Sensibilisierung der Menschen geführt hat. "Es wurde eine gewisse Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt", meint er. Für die Verwaltung der Fontanestadt ändere sich durch die Gerichtsentscheidung nun nichts: "Das Ordnungsamt ist weiter mit der selben Anzahl an Leuten unterwegs. Die anderen Tatbestände bleiben ja bestehen." Golde ist sich sicher: "Ostern wird eine Herausforderung."