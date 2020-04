Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Wie geht es Ihnen mit der Gerichtsentscheidung in Bezug auf die Allgemeinverfügung Reisen?

Das sind für den ganzen Landkreis keine gute Nachrichten. Es ist bedauerlich, dass Oberverwaltungsgericht und Landesregierung unsere Einschätzung und Sorgen nicht teilen. Die wesentliche Aussage des Gerichtsurteils ist, dass es in Brandenburg eine abschließende Regelung gibt, die für die Besonderheiten der einzelnen Landkreise keinen Raum lässt. Beziehungsweise wird die Hürde, die erforderliche Darlegungslast für diese Besonderheiten so hoch angesetzt, dass sie quasi nicht erfüllbar ist.

Ist das in anderen Bundesländern anders?

Ja, das gibt es in anderen Bundesländern nicht. Dort wird, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein, auf die Spezifika einzelner Regionen anders agiert und reagiert. In Brandenburg wird eine sehr hohe Messlatte genommen. Die Einheitlichkeit von Regelungen im ganzen Land ist hier herausragend wichtig, was dazu führt, dass solche Besonderheiten wie bei uns, an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, die ja geschlossen ist, keinen Raum zur Regelung lässt.

Werden Sie jetzt noch nach anderen Formen der Reglementierung suchen?

Das ist vor dem Hintergrund der Bewertung aus dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts nicht angezeigt. Dieser hat ausgesagt, dass die Landkreise zur 1:1-Umsetzung der Landesverordnung verpflichtet sind, und keine Möglichkeiten regionspezifischer Besonderheiten, wie beispielsweise auch den Wassertourismus ergänzend oder abweichend zu regeln haben.

Was bedeutet das für die Zweitwohnungsbesitzer?

Die Landesregierung will offensichtlich Zweitwohnungsbesitzer nicht davon ausnehmen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, obwohl die Verordnung etwas anderes sagt. Diese trifft keine Aussagen dazu, ob es ein erlaubtes Betreten öffentlichen Raumes ist, zu seinem Zweitwohnsitz anzureisen. Die Landesregierung nimmt ja hier eine andere öffentliche Position ein. Sie erklärt es anders, obwohl es nicht so konkret geregelt ist, wie es in anderen Eindämmungsverordnungen der Fall ist.

Wie gehen Sie jetzt mit der Entscheidung um? Wird die Zahl der Kontrollen zur Einhaltung der Landesverordnung erhöht?

Der Landkreis selbst hat keine eigenen Ordnungskräfte, keinen Außendienst. Der Vollzug im Außendienst ist von Anfang an eine Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörden, also der Städte und Gemeinden sowie der Polizei. Der Landkreis ist an dieser Stelle im Innendienst tätig und führt die Bußgeldverfahren durch. Ich möchte deshalb noch einmal daran erinnern, dass die Allgemeinverfügung Reisen auch deshalb zustande gekommen war, um den Städten und Gemeinden eine zusätzliche Handhabe und Unterstützung zu geben. Es wurde ein zusätzlicher rechtlicher Rahmen benötigt, um bei Kontrollen im Außendienst zum Aufhalten von Urlaubern, Touristen und Wochenendlern beschränkend einwirken zu können. Jetzt hat das Gericht gesagt, die Reglungen des Landes reichen aus. Es gibt aber keinen Handlungsvorschlag, wie das sowohl in dicht besiedelten Raum, als auch hier in der dünn besiedelten Region an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern, die in Richtung Mecklenburg nicht mehr passierbar ist, umzusetzen ist. Aber in anderer Richtung sind viele Mecklenburger unterwegs, man sehe sich nur die Baumärkte an. Die laufen über. Der Wittstocker Baumarktbetreiber hat heute darüber berichtet, dass so viele Mecklenburger kommen, dass die Lage kaum noch zu bewältigen sei.

Welchen Auswirkungen hat die Pandemie denn auf die Mitarbeiter der Landkreisverwaltung?

Fast die Hälfte unserer insgesamt rund 850 Mitarbeiter sind mittelbar oder unmittelbar mit verschiedenen Aufgaben eingebunden. Man kann beispielsweise an den Hotlines nur eine gewisse Zeit arbeiten. Wer das einmal gemacht hat, weiß wie anstrengend das ist. Besonders das Gesundheitsamt bedurfte zusätzlicher Unterstützung. In der restlichen Zeit gehen die Mitarbeiter ihren normalen Aufgaben nach. Das alles erfolgt zusätzlich. Für dieses doch außergewöhnliche Engagement bin ich sehr dankbar.

Helfen auch Studierende der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) im Gesundheitsamt mit?

Ja, wir sind froh über die Unterstützung. Weil es jetzt mit zunehmender Zahl der Infizierten immer aufwendiger und schwieriger wird die Kontaktpersonen der vergangenen zwei bis drei Wochen zu finden. Da müssen intensive Telefonate mit den Betroffenen geführt werden. Die Kontaktpersonen müssen ermittelt, angerufen und nach Symptomatiken befragt werden. Meine Sorge ist, dass, wenn diese Umfeldermittlungen immer länger dauern, es auch länger dauert, bis eindämmenden Maßnahmen wie häusliche Isolation durchgeführt werden können.

Wie stark beeinträchtigt die Corona-Krise den Landkreis? Welche Auswirkungen hat sie?

Für uns ist zu Ostern der Beginn der touristischen Saison, des wirtschaftlichen Hauptgeschäftes. Für diese Saisonbetriebe ist die Corona-Krise ein Desaster. Viele kleine, mittelständische, aber auch durchaus größere Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass hier dieser Hauptwirtschaftszweig floriert, der in den vergangenen Jahren mit ganz viel Verve und Enthusiasmus aufgebaut worden ist, wurden durch diese Krise abrupt gestoppt. Man kann nur das größte Bedauern aussprechen, dass es diejenigen am intensivsten, am stärksten trifft, die von diesen saisonalen Besuchen mit abhängig sind.

Denkt der Landkreis über einen Fördertopf für Betriebe nach?

Da muss man ganz klar sagen: Bisher ist das nicht vorgesehen, da Ostprignitz-Ruppin keine großen Reserven, eigentlich gar keine hat. Vor diesem Hintergrund bestünden Spielräume nur dann, wenn auf der anderen Seite dringend notwendige Investitionen wie in den Schulen oder andere Ausgaben, die wir beispielsweise für die Unterstützung der Ruppiner Kliniken oder für die Ostprignitz-Ruppiner Personennahverkehrsgesellschaft vorgesehen haben, gestrichen oder gekürzt würden.

Welche Botschaft geben Sie den Menschen im Landkreis mit in die Osterfeiertage?

Gefühlt ist derzeit das halbe Land unterwegs, obwohl es eigentlich genau in die andere Richtung gehen sollte. Deshalb mein Appell: So verlockend und so verständlich es ist, bei dem schönen Wetter zu Ostern rauszugehen, sich zu treffen oder auf dem Markt miteinander ins Gespräch kommen – das geht in diesem Jahr nicht. Für unser aller Gesundheit, die Bitte: Halten Sie durch, halten Sie Abstand und vermeiden Sie das Reisen in dieser schweren Zeit.