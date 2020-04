Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die kommunalen Parlamente in Brandenburg sollen wegen der Corona-Krise auch online per Audio- und Videokonferenzen tagen und entscheiden können. Ein notwendiger Gesetzesentwurf komme am 15. April in erster Lesung in den Landtag, sagte der Oranienburger Abgeordnete Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen).

"Wir müssen handlungsfähig bleiben. Sonst handeln allein die Verwaltungen", sagte Klemp am Mittwochabend während der ersten Online-Bürgersprechstunde der Oranienburger Grünen. Wenn das Gesetz beschlossen wird, solle die dazu notwendige Verordnung am 21. April vom Innenausschuss des Landtages beschlossen werden und dann umgehend in Kraft treten.

Für Online-Konferenzen sind funktionierende Leitungen und Anbieter notwendig. Einige Anbieter leiden unter Überlastung. Die Grünen nutzten für die Online-Bürgersprechstunde jitsi.org. Das lief trotz überschaubarer Beteiligung zunächst holprig. "Die Audioqualität ist noch wie zu Zeiten von Apollo 13", sagte Heiner Klemp.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin

Dennoch konnten sich die Parteimitglieder, darunter die beiden Stadtfraktionsvorsitzenden Petra Klemp und Thomas Hebestreit, über verschiedene Themen verständigen. Kritisch diskutiert wurde die für den 4. Mai in der MBS-Arena geplante Sitzung der Stadtverordneten. Weil dort kaum Bürgerbeteiligung möglich ist, regte Thomas Hebestreit an, online zu tagen. Tobias Fiedler vom Jugendbeirat würde gerne Fragen online an das Gremium stellen können. "Wir werden dort nicht anwesend sein", sagte Fiedler.

Wie berichtet, sollen maximal 50 Personen an der SVV in der Sporthalle teilnehmen dürfen. Möglicherweise würden wegen der Corona-Krise auch einige Stadtverordnete nicht teilnehmen wollen, sagte Petra Klemp. "Niemand weiß jetzt, wie die Situation am 4. Mai ist." Es sei jedoch schwierig, diese Sitzung bereits digital abzuhalten. Langfristig sollte aber die Online-Beteiligung dauerhaft möglich sein.

Die Grünen jedenfalls wollen auch am kommenden Mittwoch um 18 Uhr eine Online-Sprechstunde abhalten. Erreichbar ist diese unter folgendem Link:

https://meet.jit.si/gruenebuergersprechstun