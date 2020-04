Aus klein wird groß: Bettina Wagner-Ittermann hat in ihrem Gewächshaus in Neuendorf im Sande winzige Gemüsepflanzen, die jetzt ins Beet können, aufgezogen. Die Aufzucht von der Aussaat bis zur fertigen Pflanze macht viel Arbeit. © Foto: Bettina Winkler

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) In den regionalen Gartenbaubetrieben läuft das Geschäft trotz der Corona-Krise auf Hochtouren. Viele Leute haben jetzt mehr Zeit, können ihren Garten auf Vordermann bringen und nach Herzenslust pflanzen und säen.

"Im Frühjahr ist immer viel los. Aber solch einen Andrang hatten wir selten", sagt Anke Bauer von der Fürstenwalder Gärtnerei in der Spreenhagener Straße. Die drei Blumenläden in der Domstadt sind wegen Corona geschlossen. Einige der Verkäuferinnen helfen in der Gärtnerei aus, den Kundenansturm zu bewältigen. Vom Ordnungsamt gibt es strenge Vorschriften. Nur ein Kunde darf das Geschäft betreten. Die anderen müssen sich draußen mit Mindestabstand von 1,50 Meter in eine Warteschlange einreihen. Verkauf und Bezahlen dauert durch die Auflagen etwas länger. "Alle sind geduldig, keiner hat sich bis jetzt aufgeregt", so Anke Bauer.

Engpässe bei Stiefmütterchen

Tausende Primeln, die die Gärtnerei über den Winter in ihren Gewächshäusern selbst gezogen hat, sind längst verkauft. Zum Glück – es mussten keine Pflanzen, wie man von woanders hört, vernichtet werden. Stiefmütterchen gibt es nur noch vereinzelt. "Der Großhandel kann nicht liefern", erklärt Anke Bauer die Engpässe bei der beliebten Grabbepflanzung. "Schade, wir wollten gerade Stiefchen für den Friedhof kaufen", sagt Sylvia Meyer enttäuscht. Aber die Auswahl an anderen Gewächsen ist groß. Blumen für Balkonien, Stauden, Sträucher, Bäume und Rosen warten auf Abnehmer. Ende April geht dann auch die Saison für Gemüsepflanzen los. Bei Tomaten und Gurken sollte man aber noch mit dem Pflanzen warten. "Sie brauchen viel Wärme, auch nachts darf die Temperatur nicht unter 12 Grad sinken", sagt die Fachfrau.

Gemüse in den Startlöchern

Auch Bettina Wagner-Ittermann hat in ihrer Gärtnerei in Neuendorf im Sande ungewöhnlich viel zu tun. "Ich habe Arbeit ohne Ende. Die Kunden bleiben zum Glück nicht aus", sagt die Gärtnerin. Begrüßt wird sich mit Fußschlag oder einem freundlichen Hallo. Für Bargeld steht eine Schale bereit. "Wir sind hier an der frischen Luft und können den geforderten Abstand einhalten", sagt Bettina Wagner-Ittermann. Auch ihre Hornveilchen und Stiefmütterchen sind bis auf einige Reste verkauft. Im Gewächshaus stehen kleine Pflänzchen von Kohlrabi, Salat, Tomaten und Paprika. Auch verschiedene Kräuter sind im Angebot. Der Porree ist noch spindeldünn, wird aber im Beet bis zur Ernte zu stattlichen Stangen heranwachsen. "Es gibt zwei Sorten: Sommerporree ist mild im Geschmack und hat lange Schäfte. Der Winterporree mit kurzem Schaft dagegen schmeckt kräftig", erläutert Bettina Wagner-Ittermann.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin