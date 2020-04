Berlin (MOZ) Untätigkeit kann man Anja Karliczek in diesen Tagen wirklich nicht vorwerfen. Die Bildungs- und Forschungsministerin ist präsent wie selten zuvor in ihrer Amtszeit, an manchen Tagen stellt sie sich gleich mehrfach vor die Kameras, um neue Maßnahmen gegen die Folgen der Corona-Krise zu verkünden. Und das ist auch kein Wunder. Schließlich gibt es im Moment mehr als genug zu tun.

Umso erstaunlicher ist daher, dass die Maßnahmen für Bafög-Empfänger und Nachwuchswissenschaftler angesichts der großen Herausforderung dann doch recht klein daherkommen. Beispiel Bafög: Zunächst hieß es, dass zusätzliche Einkommen in den Monaten, in denen sie verdient werden, nicht angerechnet werden. Wer sich als Bafög-Empfänger also in einem systemrelevanten Bereich engagiert, soll keine Nachteile davon haben. Das wurde nun dahingehend verändert, dass die Geförderten alle zusätzlichen Einnahmen behalten dürfen. Das ist zwar besser als vorher, denn es setzt den Studierenden Anreize fürs Engagement im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft, ohne sie gleich zu verpflichten. Am Ende ist aber auch das nur die zweitkleinste Lösung. Besser wäre es gewesen, jetzt groß zu denken. Also beispielsweise das Sommersemester bei der Berechnung der Bafög-Höchstförderdauer komplett unter den Tisch fallen zu lassen und den Kreis der Förderberechtigten massiv auszuweiten.

Nur durch einen großen Wurf kann verhindert werden, dass durch die Krise auch noch die Zahl der Studienabbrecher wächst. Das darf sie nämlich nicht. Denn auch nach der Pandemie werden gut qualifizierte Fachkräfte gebraucht – wahrscheinlich sogar mehr noch als davor.