Potsdam (MOZ) Ein lustiger Spruch geistert zurzeit durch die sozialen Medien und wird als Grußbotschaft per SMS verschickt: "Wenn der ganze Scheiß vorbei ist, mache ich mir ein paar schöne Tage zu Hause", lautet die Botschaft.

Auf ein paar schöne Tage zu Hause hätten wir uns im Normalfall jetzt gefreut. An diesen Osterfeiertagen müssen wir jedoch auf lieb gewordene Rituale verzichten: Kein Besuch der Kinder und Enkel, kein Essen im Familienkreis, kein Gottesdienst in der Kirche. Bei strahlendem Sonnenschein sehnen wir uns danach, die eigenen vier Wände zu verlassen.

Aber wir fremdeln mit den Regeln und Verboten. Einerseits heißt es: "Das Betreten öffentlicher Orte ... ist untersagt." Andererseits ist "individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft ... auch an öffentlichen Orten erlaubt." So steht es in den Hinweisen des Brandenburger Gesundheitsministeriums. Was gilt denn nun? "Kleine Ausflüge kann jeder machen," sagt Innenminister Michael Stübgen. Damit werden wir argumentieren, wenn wir in Kleingruppen zum Osterspaziergang aufbrechen. Es gilt die Parole: Durchhalten! Auf unserem Marathon ist das Ziel noch nicht in Sicht. Aber wenn wir jetzt vom Weg abdriften, wird die Strecke nur noch länger.