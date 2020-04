Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Trotz Corona-Krise, die die Wirtschaft vielfach in die Knie zwingt – der Hauptausschuss hat am Dienstagabend sechs Grundstücksgeschäfte genehmigt und damit den Weg für sechs Bauprojekte freigemacht. Für fünf Eigenheim-Vorhaben und ein Ärztehaus. Knapp 450 000 Euro spülen die Verkäufe, so die Beschlüsse, in die Stadtkasse.

Zu den veräußerten Grundstücken gehören vier Parzellen im Wohngebiet Ostender Höhen. Die Verwaltung hatte 2019 bekanntlich das Quartier um einen kleinen Abschnitt mit sechs Parzellen erweitert. Zwei Grundstücke befinden sich aktuell noch im Vergabeverfahren innerhalb der Verwaltung. Von den vier Zuschlägen, die der Hauptausschuss jetzt erteilte, gingen drei an Eberswalder Familien, erklärte Baudezernentin Anne Fellner hinterher. Im vierten Fall kann die Stadt sozusagen Zuzug aus Berlin generieren. Veräußert werden die Grundstücke – nach Meistgebotsverfahren – für im Schnitt 95 Euro pro Quadratmeter. Als Mindestgebot hatte die Stadt etwa 80 Euro aufgerufen.

Ohne Diskussion haben die Abgeordneten auch der Veräußerung eines Grundstückes in Finow, an der Fritz-Weineck-Straße/Ringstraße, zur Errichtung einer Arztpraxis zugestimmt. Wegen der Priorität des Vorhabens hatte die Stadt auf eine öffentliche Ausschreibung der Fläche verzichtet. Ein Allgemeinmediziner aus dem Oberbarnim hatte einen Kaufantrag gestellt, er will seine Praxis nach Eberswalde verlegen und weitere Ärzte für die Stadt gewinnen, hieß es in der Vorlage.

Die Stadtverwaltung habe 2018/19 insgesamt 135 Baugenehmigungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit 261 Wohnungen in Eberswalde erteilt, so Anne Fellner weiter. Im gleichen Zeitraum habe das städtische Liegenschaftsamt 27 Baugrundstücke verkauft, auf denen sich die Käufer jetzt ihre Bauwünsche erfüllen können. Ergänzend habe das Stadtentwicklungsamt 365 sogenannte Vorkaufsrechtsanfragen bearbeitet. "Die Nachfrage nach Bauland und Wohnungen ist in Eberswalde nach wie vor hoch", schätzt die Baudezernentin ein. "Viele Menschen möchten gern in die nahe Berlin und doch mitten in der Natur gelegene Kreisstadt mit ihrem hochwertigen Kulturangebot ziehen. Das alles zusammen macht Eberswalde natürlich auch attraktiv für Investitionen."

In fünf weiteren Bauleitplänen könnten noch etwa 700 Wohnungen für Familien, Berlin-Müde sowie Natur- und Kultur-Interessierte entstehen. Dazu würde im Bereich des Geschosswohnungsbaus etwa das Vorhaben Schwärzeblick (Rudolf-Breitscheid-Straße) gehören. Im Segment Eigenheim-Standorte entwickelt die Stadt gerade den Bärbel-Wachholz-Weg in der Clara-Zetkin-Siedlung sowie den Christel-Brauns-Weg in Finow (ehemaliger Hubschrauberlandeplatz). Mit der Vermarktung der Grundstücke sei allerdings nicht vor 2021 zu rechnen. Parallel seien aber auch einige Projekte privater Investoren in Realisierung oder in Vorbereitung, so Fellner, die trotz der aktuellen Pandemie "keinen großen Einbruch" auf dem Wohnungs- und Grundstücksmarkt erwartet.