MOZ

Grünheide/Kagel (MOZ) Eine Woche lang hatten sie gebastelt, am Mittwoch gab es dann die Osterbescherung für die Alloheim-Seniorenresidenz Haus am Peetzsee in Grünheide.

Iris Trog-Aras vom Familienzirkel Kagel überreichte mit ihren Söhnen Constantin (10) und Vincent (6) eine Kiste voller kleiner Gaben an Einrichtungsleiter Dennis Krumnow und Julia Riedel-Uschmann, Leiterin der Bereiche Betreuung und Beschäftigung im Haus. Wegen des dortigen Besuchsverbotes hatte man sich vor dem Haupteingang verabredet. Insgesamt sechs Kinder hatten Eier und Eierbecher, Hasen, Osterkarten und mehr gebastelt. Außer Constantin und Vincent auch noch Kimberly (6) und Charlotte (2) aus Kagel, Mia-Sue (5) aus Spreenhagen, die regelmäßig im Familienzirkel mitmischen, und der achtjährige Liam aus Berlin. "Er ist der Sohn einer Arbeitskollegin von mir", erläuterte Iris Trog-Aras.

Krumnow war von der Aktion für die Senioren begeistert. "Das ist Weltklasse", sagte er. Zu Ostern werden die Basteleien unter den 120 Bewohnern verteilt. "Wir haben extra so viel gemacht, dass es für alle reicht", sagte Iris Trog-Aras.