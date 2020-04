OGA

Stolpe (MOZ) Am 7. April um 16.10 Uhr verließ ein 53-jähriger Deutscher mit seinem Auto die Bundesautobahn 111. In der Ausfahrt Stolpe kam er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Dessen 27-jährige Fahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf 45 000 Euro.