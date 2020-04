OGA

Oberhavel (MOZ) Am 7. April um 6.45 Uhr wurden an einer Tankstelle in Hennigsdorf in der Berliner Straße fünf Personen angetroffen. Zwei Frauen im Alter von 32 und 40 Jahren und drei Männer – 43, 59 und 60 Jahre alt – konsumierten dort ihr Feierabendbier. Sie wurden des Platzes verwiesen. Die Personalien wurden an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

In Germendorf in der Straße am Globus wurden am 7. April um 17 Uhr vier Erwachsene und sieben Kinder festgestellt. Die Erwachsenen zwischen 36 und 40 Jahren wurden belehrt. Die Personen hatten den Ort zu verlassen. Die Personalien wurden an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

In Nieder Neuendorf befanden sich am Dienstag um 18 Uhr drei Männer auf einem Boot. Das Boot lag in einem Yachthafen. Die Personen zwischen 27 und 43 Jahren wurden belehrt, getrennt und ihre Personalien wurden an das Gesundheitsamt weitergeleitet.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin