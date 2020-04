Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Irgendwie muss es ja weitergehen! Das sagt sich auch Doreen Dehne, die Inhaberin vom Buchhaus Jachning in der Lindenallee in Eisenhüttenstadt.

Da ihr Geschäft aufgrund der Corona-Krise für Kunden geschlossen wurde, liefert sie nun Bücher aus. Am Mittwoch packte sie einen Karton mit verschiedenen Lieferungen für das Stadtgebiet ins Auto. Am Laden abholen dürfen die Kunden den bestellten Lesestoff nämlich nicht. Für ihre Mitarbeiter musste Doreen Deene vorerst Kurzarbeit anmelden. "Es ist schwierig!", sagt sie. Für Kunden ist sie vormittags weiterhin im Laden erreichbar – telefonisch. Nachmittags liefert sie meist aus. "Ich schaue immer, was machbar ist!" Bücherfreunde dürfte das freuen.