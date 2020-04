Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Wer macht eigentlich was? Mit kleinen persönlichen Einspielern sind die Mitarbeiter des Amtes für Stadtmarketing und Tourismus Eberswalde online an die Einwohner herangetreten. Dazu gehören neben Georg Werdermann als Leiter auch vier weitere Mitstreiter, die Videos drehen, Facebook-Gruppen betreuen oder auf Instagram schöne Seiten der Kreisstadt zeigen.

Denn eigentlich ist alles bereit zum Zugriff durch Händler, Kreative und Gewerbetreibende. Wie Werdermann berichtet, hat Eberswalde sogar federführend im Landkreis an den Möglichkeiten gearbeitet, zu werben, Aktionen zu promoten und Ideen zu entwickeln. Unterstützt von kleineren heimischen Firmen, zum Beispiel den Clickheros am Karl-Marx-Platz, will die Marketingtruppe Spannendes anbieten.

"Wir begehen da Neuland", berichtet Georg Werdermann, der vor allem ein Ziel verfolgt. "Wir wollen das Geld in der Region halten." Das habe in dieser Zeit eine ganz neue Bedeutung bekommen. Geschäftsleute, die bisher nicht aufgeschlossen neuen Medien gegenüberstanden, begreifen, wie es ist, wenn die Laufkundschaft weg bleibt. Zwar kann vielen kleinen Händlern eine Soforthilfe über den Berg helfen, nachhaltig ist das aber nicht.

Mit einem 360-Grad-Dreh wurden erste Filme bereits auf der Stadt-Internetseite eingestellt. So lässt sich schon jetzt online auch durch die Maria-Magdalenen-Kirche wandern. "Wir haben die Aufnahmen vor dem Brand gemacht, das war ein großes Glück", so Werdermann. Aber auch im Museum wurde gedreht, viele Ideen gibt es zu den Außenflächen und Stadtansichten von Vierteln. Vor allem jetzt, wenn alles ergrünt, wollen die Marketing-Mitarbeiter mit fachlicher Hilfe wieder losziehen.

20 weitere Darstellungen von ganzen Straßenzügen sind geplant. Neue Gedanken von der Telefonkonferenz bis zum Vi-deodreh greifen aktuell. "Wir können zum Beispiel auf der Stadtseite von Angermünde und bei der BeSt in Bernau schon viele gute Fortschritte sehen", verweist der Amtsleiter auch auf die Kooperationen über die Stadtgrenzen hinaus.

Reserven gibt es noch

Einzelhändler können künftig die Aufnahmen für sich buchen. Für 300 bis 400 Euro wird sogar noch das Warenangebot angeheftet, sodass Kunden jederzeit virtuell auf Einkaufsbummel gehen können. Vom Brot bis zum Goldschmied ist der Besucher jederzeit in der Lage, Angebote zu erkennen und zu nutzen. Die lokale Basis dafür steht bereit, so Werdermann. Er selbst glaubt, dass Corona dabei sogar hilft, Wege zu bereiten und neue Ideen zu verbreiten.

Erste Unternehmer sind im Boot, wie Bäckermeister Björn Wiese oder Torsten Pelikan vom Naturkost-Laden. Auf der gemeinsamen Online-Plattform sind Angebote vernetzt. Ganze Straßenverläufe sollen aufgenommen werden – mit Hinweisen zu Läden. Der Verein Altstadtbummel ist noch ein bisschen in Agonie verfallen, doch Kontakte zum Stadtmarketing gibt es natürlich. "Es wäre gut, diese Gemeinschaft dauerhaft einzubinden", gibt Georg Werdermann an. So lässt sich auf Potenzialflächen hinweisen, wie der Leerstand im Fachjargon heißt.

Gemeinsam mit der kleinen ortsansässigen Online-Marketing-Firma Clickhero arbeitet die Truppe um Werdermann jetzt an einer Art Werkzeugkasten zur Ersten Hilfe, um eigene Tutorials schnell herzustellen. "Noch kann jeder bei uns aufspringen", macht der 45-Jährige klar. Er hat seine Sporen mit Smart City verdient. Vieles davon lässt sich auch auf Eberswalde übertragen – vor allem in der aktuell schwierigen Zeit. Der Architekt und Stadtplaner Georg Werdermann macht Lust auf Entdeckungen. Ob auf der Facbook-Seite "Mein Eberswalde" oder mit kleinen Instagram-Walks.