Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Jonathan Wiegers hat es noch einigermaßen gut getroffen. Der Student für Geschichte und Religionswissenschaften an der Uni Potsdam hatte bisher 40 Stunden die Woche nebenbei beim Anne-Frank-Zentrum in Berlin gejobbt. Die Einrichtung neben den Hackeschen Höfen ist jetzt zwar auch geschlossen. "Aber man hat mir zugesichert, dass ich zumindest noch im April Gehalt bekomme", sagt der junge Mann.

Viele andere der rund 50 000 Studierenden in Brandenburg können nicht einmal darauf hoffen. Normalerweise haben 70 Prozent von ihnen einen Nebenjob, mit dem sie die Miete und andere Lebenskosten selbst finanzieren. "Doch ein großer Teil – vor allem die, die in Gastronomie oder Einzelhandel arbeiteten, haben ihre Jobs verloren."

Das weiß Jonathan Wiegers wiederum aus seinem zweiten Nebenjob. Denn der Student gehört seit Beginn dieses Monats auch dem Sprecherrat der "Brandstuve" an. So nennt sich der Zusammenschluss der Studierendenvertretungen aller neun staatlichen brandenburgischen Hochschulen.

"Immer wieder fragen Leute bei uns an, woher sie jetzt Hilfe bekommen können. Denn das Problem der Studierenden besteht ganz einfach darin, dass sie keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld oder Hartz IV haben", erläutert Wiegers. Andererseits beziehen nur weniger als 20 Prozent der Brandenburger Studenten BAföG. "Es könnten zwar einige mehr sein. Denn so mancher scheut den bürokratischen Aufwand, die Einkünfte seiner Eltern zu melden. Andererseits wollen auch viele nach dem Studium nicht verschuldet sein. Denn die Hälfte des BAföG wird ja nur als Kredit gewährt", so Wiegers.

Lebensmodell bricht zusammen

Jetzt in der Krise bricht genau dieses (Über-)Lebensmodell vieler Studierender zusammen. Sie sind wieder auf ihre Eltern angewiesen, obwohl die meisten das gar nicht wollen. Hinzu kommt, dass viele Eltern gerade selbst um ihre Jobs bangen, beziehungsweise schon in Kurzarbeit sind.

Aus all diesen Gründen hatte das Deutsche Studentenwerk (DSW) bereits am 22. März unbürokratische Hilfe für die rund 2,9 Millionen Studierenden in ganz Deutschland gefordert. Aus Sicht des DSW wäre dafür ein Studienfonds von Bund und Ländern nötig. Auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) hatte bisher auf einen gemeinsamen Kraftakt gesetzt.

Neuregelung unzureichend

Doch die am Mittwoch nach zähen Verhandlungen verkündete Lösung ist offenkundig nicht der große Wurf: Sie sieht zwar vor, dass Studierenden, die jetzt in systemrelevanten Bereichen wie der Landwirtschaft, der Lebensmittelbranche oder in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, der Erlös nicht aufs BaföG angerechnet werden soll. Auch soll die Höchstdauer der BaföG-Bezugszeit verlängert werden.

Jonathan Wiegers hält dies jedoch für absolut unzureichend: "Es ist zwar gut, wenn sich jetzt Studierende engagieren, indem sie etwa als Erntehelfer arbeiten." Andererseits wolle gerade auch Brandenburg seine Hochschulen dabei unterstützen, trotz der Corona-Krise im anstehenden Sommersemester einen zumindest eingeschränkten Studienbetrieb zu gewährleisten. "Dann wäre ja der Einsatz von Studierenden für die Landwirte gar keine sichere Bank." Außerdem wäre nur jener kleine Teil der Studierenden betroffen, der ohnehin schon BaföG erhält.

Nötig für alle anderen Studierenden, die ja unter anderem weiter ihre Mieten bezahlen müssen, wäre schnelle und unbürokratische Unterstützung. "Dazu gehören ein entbürokratisierter Zugang zum BaföG, bei dem auch die Kurzarbeit der Eltern berücksichtigt wird, eine Art Rettungsschirm für Studierende – so wie er schon für die Wirtschaft beschlossen wurde –, und eventuell ein Anrecht auf Hartz IV", argumentiert Wiegers. Auch für die zahlreichen ausländischen Studierenden in Brandenburg, die sich in einer meist noch komplizierteren Situation befänden, da ihr direkter Kontakt in die Heimat unterbrochen ist, müsse es unbedingt Hilfen geben.