Fürstenwalde (MOZ) Immer wieder erreichen die Fürstenwalder Stadtverwaltung Anfragen von Anglern, die wissen wollen, ob sie weiterhin angeln dürfen.

"Das ist erlaubt", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. "Nicht als Gruppe, aber alleine." Mit einem Boot rauszufahren, um Fische zu fangen, sei ebenfalls gestattet – sofern es sich um ein muskelbetriebenes Boot handelt, also Paddel oder Ruder mit an Bord sind. "Mit einem Motorboot zu fahren, ist nicht erlaubt", so Trilling.