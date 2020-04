Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Christopher Lenz begrüßte die Journalisten mit einem breiten Lachen in einer Skype-Konferenz. "Ich bin glücklicher als die vergangenen Tage. Es ist schön, wieder einen Alltag zu haben und ich war froh, wieder einen Ball am Fuß zu haben", erzählt der 25-Jährige.

Seit Montag wird bei den Köpenickern wieder in Kleingruppen von bis zu fünf Spielern trainiert. Dabei stehen während der 60- bis 90-minütigen Einheiten Technik-und Passübungen und Laufeinheiten an. "Während der Sommervorbereitung sieht die erste Woche ähnlich aus, außer, dass die intensive Spielform am Ende wegfällt", erzählt Lenz. Auf Körperkontakt wird im Training verzichtet. "Zweikämpfe habe ich höchstens mit einer Stange geführt", fügt er lachend hinzu. Die Zusammensetzung der jeweiligen Trainingsgruppen und Uhrzeit ist dabei immer unterschiedlich. Die erste Gruppe beginnt ihr Training um 8 Uhr morgens und und die letzte um 16 Uhr. Dabei nutzen die Spielergruppen jeweils die Heim-und Gästekabine, die vor jeder neuen Trainingsgruppe desinfiziert werden. "Wir sollen immer nur so knapp wie möglich vor dem Training da sein und alle die können, sollen zu Hause duschen", berichtet er.

Momentan geht der Defensivspieler davon aus, dass die Bundesliga-Anfang Mai fortgesetzt wird. "Das haben wir im Kopf, damit wir ein Ziel haben, auf das wir hinarbeiten können." Dann würde es auch wieder zu Zweikämpfen mit gegnerischen Spielern kommen, doch eine mögliche Ansteckungsgefahr in dieser Situation blendet er aus. "Wenn du als Fußballer auf dem Platz stehst, vergisst du das Drumherum."

Damit die Eisernen ihr Fitnesslevel auch im Homeoffice halten konnten, gab es ein Trainingsprogramm von Fitnesscoach Martin Krüger. "Natürlich hatte ich manchmal auch keinen Bock zu laufen. Ich habe es aber nur zeitlich nach hinten verschoben und erst einmal Playstation gespielt." Doch irgendwann sei ihm auch das Zocken auf die Nerven gegangen. "Dann habe ich den Frühjahrputz nach vorn gezogen."

Außerdem sorgte die "Bundesliga Home Challenge", das Fifa-Turnier, an dem seine Teamkollegen Keven Schlotterbeck und Julius Kade teilnehmen, für das gewisse Fußball-Feeling am Wochenende. "Ich habe alle Spiele im Trikot verfolgt und die Jungs vorher gepusht. Das war mein Fußball-Wochenende." Dabei hätte auch Lenz die Chance gehabt, teilzunehmen. "Ich habe das letzte Mal im Dezember FIFA gespielt und wollte dort nicht zweistellig verlieren. Ich spiele lieber Fortnite", erzählt er. Außerdem schaute er, was die Kollegen an der Konsole machen. "Ich habe mir die Streams von Kai Havertz, Julian Brandt und Mitchell Weiser angeguckt".

Hauptsache nicht Gikiewicz

Wie genau seine kommenden Trainingstage auf dem Rasen aussehen, konnte der 25-Jährige nicht sagen. "Ich schaue nur von Tag zu Tag, sonst komme ich durcheinander." Sollte er in der frühen Trainingsgruppe um 8 Uhr sein, hofft er, nicht auf Torhüter Rafal Gikiewicz zu treffen. "Rafa morgens schon labern zu hören ist anstrengend. Um diese Uhrzeit muss ich nicht so viele Worte wechseln", erzählt er lachend.