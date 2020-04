Containerschiffe liegen an den Terminals in Waltershof im Hamburger Hafen. Groß- und Außenhändler sind für die norddeutsche Wirtschaft eine wichtige Schlüsselbranche. Wegen der Corona-Krise sind sie pessimistisch wie noch nie. © Foto: Axel Heimken

Dieter Keller

Berlin (NBR) Wirtschaft unter Schock" haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute als Überschrift für ihr Frühjahrsgutachten gewählt.

Denn die Corona-Pandemie löst in Deutschland eine tiefe Rezession aus. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpft nach ihrer Einschätzung in diesem Jahr um 4,2 Prozent. Das hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt und im Staatshaushalt tiefe Spuren. Doch schon im nächsten Jahr halten sie 5,8 Prozent Wachstum für möglich. Das würde den Einbruch jetzt mehr als ausgleichen. Ihre Prognose im Einzelnen:

Risiko Die Forscher sind sich höchst unsicher, ob die Annahmen für ihre Berechnungen realistisch sind. Wahrscheinlich müssten sie ihre Prognosen in den nächsten Wochen häufiger revidieren, meinte Timo Wollmershäuser vom Münchner Ifo-Institut. Sie gehen davon aus, dass der Shutdown, also der Stillstand von Gesellschaft und Wirtschaft, fünf Wochen dauert und am 20. April endet. Danach dürften sich der private Konsum und die Industrie rasch erholen. Sollte der Stillstand einen Monat länger dauern, droht ein Einbruch von 5,7 Prozent. Das wäre ähnlich viel wie in der Finanzkrise 2009. Die Wirtschaftsweisen hatten vor zehn Tagen drei Szenarien mit einem Minus von 2,8 bis 5,4 Prozent vorgelegt. Die Institute haben dagegen keine Alternativen durchgerechnet, weil sie der Bundesregierung nur eine Version vorlegen müssen, die diese als Basis für die Haushaltsplanung 2021 nimmt.

Arbeitsmarkt Treffen die Annahmen der Institute zu, geht die Zahl der Erwerbstätigen 2020 im Jahresdurchschnitt um 282 000 auf knapp 45 Millionen zurück. Gleichzeitig gibt es 2,5 Millionen Arbeitslose, rund 236 000 mehr als 2019. Die Arbeitslosenquote steigt von 5,0 auf 5,5 Prozent. Zudem sind im zweiten Quartal im Schnitt etwa 2,4 Millionen Kurzarbeiter zu erwarten. Anfang dieses Jahres waren es etwa 110 000. Die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte dürften erstmals seit einem Jahrzehnt sinken. Kleiner Trost: Es gibt nur 0,6 Prozent Inflation.

Staatsdefizit Die hohen Mehrausgaben des Staates sowie rückläufige Steuereinnahmen dürften bei Bund, Ländern und Gemeinden für ein Rekorddefizit von 159 Mrd. Euro sorgen. Letztes Jahr erreichten sie zusammen noch einen Überschuss von fast 50 Mrd. Euro. Dazu kommen jetzt noch zusätzliche Kredite und Beteiligungen des Staates, weshalb sein Schuldenstand von 60 auf 70 Prozent des BIP steigen dürfte. Schon 2021 könnte es wieder einen ausgeglichenen Staatshaushalt geben.

Gegenmaßnahmen Die Institute halten den riesigen Schutzschirm des Staates für Unternehmen aus Zuschüssen und Kreditprogrammen für ausreichend, solange die Wirtschaft nicht länger stillsteht. Die Betriebe müssten die Hoffnung haben, dass es sich lohnt durchzuhalten, meinte Stefan Kooths vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Nur das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) plädiert für ein Konjunkturprogramm zur Stärkung der Nachfrage, das jetzt schon angekündigt werden sollte, damit es rasch wirkt. Möglich seien eine zeitweise Senkung der Mehrwertsteuer, Entlastungen der Einkommensteuer oder Sofortabschreibungen für Unternehmen.

Absturz der Weltwirtschaft Die Welthandelsorganisation (WTO) rechnet 2020 mit einem Absturz des Welthandels wegen der Corona-Krise um 13 bis 32 Prozent. Das sei die Spanne zwischen einem optimistischen und einem pessimistischen Szenario. "Der unvermeidliche Rückgang in Handel und Produktion wird schmerzhafte Konsequenzen für Haushalte und Unternehmen haben, ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, das diese Krankheit verursacht", sagte WTO-Chef Roberto Azevedo. Es werde sich wohl "um die tiefste wirtschaftliche Rezession zu unseren Lebzeiten" handeln.