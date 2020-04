Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Betonblöcke in der Beeskower Gartenstraße erinnern an Absperrungen, wie sie auf Weihnachtsmärkten seit dem Anschlag auf den Berliner Markt an der Gedächtniskirche üblich sind. Allerdings dienen sie nicht der Terrorabwehr, sie sollen lediglich verhindern, dass hier jemand die Slipanlage an der Spree nutzt und sein Boot zu Wasser lässt. Kostenlos, öffentlich und 24 Stunden nutzbar ist die Anlage eigentlich, mit der das tourismusfreundliche Beeskow wirbt. Nun ist sie wegen einer Allgemeinverfügung des Kreises, die auch den Wassertourismus einschränkt, gar nicht mehr nutzbar. Auf den LOS-Gewässern sind wegen der Corona-Pandemie nur noch "muskelbetriebene Bootsfahrten" erlaubt. Paddelboote, kleine Segeljollen, Tretboote und Ruderkähne gehören dazu. Doch selbst die bekommt man über die Beeskower Slipanlagen nicht mehr ins Wasser.

So rigoros wie in Oder-Spree wird der Wassersport in anderen Teilen des Landes nicht eingeschränkt. "Das Bootfahren ist nicht grundsätzlich verboten, solange Kontakte zu anderen Menschen außerhalb des eigenen Hausstandes vermieden werden", teilt der Landkreis Dahme-Spreewald auf Nachfrage mit. "Somit dürfen Motorboote auf den Gewässern fahren, allerdings nur mit Personen des eigenen Hausstandes", heißt es weiter.

Die Kontrolle dieser unterschiedlichen Regelungen in Oder-Spree und Dahme-Spreewald dürfte vor allem auf dem Schwielochsee schwierig werden. Der flächenmäßig größte See des Landes wird über die Spree aus Richtung Beeskow und Trebatsch von den Freizeitkapitänen angesteuert. Das dürfen diese nach den nun geltenden Regeln aber nicht. Wer aber aus Richtung des Kleinen Schwielochsees kommt, kann auch über die Osterfeiertage mit seinem Boot den größten Teil der Wasserfläche des Sees nutzen, weil dieser zum Dahme-Spreewaldkreis gehört. Für die Kontrolle der Vorschriften, so ein Sprecher des Oder-Spree-Kreises, sei die Wasserschutzpolizei zuständig. Wie das umgesetzt wird, ist derzeit offen, zumal wohl heute die Schleusensaison in Beeskow und Kossenblatt beginnt.