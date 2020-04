MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Erst vor ein paar Tagen entstand auf dem Spielplatz "Paulinchen" in der Paulinenhofsiedlung ein bunter Blumengruß mit eingeschweißten Plakaten für die Helden des Krisenalltags. Nun ist der Ärger groß. Denn in der Nacht auf Mittwoch sind sechs Blumenkästen gestohlen worden. Eine "Unverschämtheit", findet Detlef Bedurke von der Bürgerinitiative Paulinenhofsiedlung, "da doch Stiefmütterchen nur Centbeträge kosten.". Anscheinend seien die Diebe gestört worden, denn an weiteren Kästen waren die Kabelbinder bereits durchgeschnitten.