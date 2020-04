Monika Rassek

Fürstenwalde (MOZ) Die Anzahl der seit Beginn des Krankheitsausbruchs im Landkreis Oder-Spree nachweislich mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierten Personen hat sich innerhalb eines Tages um sechs auf 91 Fälle erhöht. Wie der Landkreis mitteilt, sind davon 45 Personen inzwischen geheilt. Fünf Erkrankte werden stationär behandelt.

An Krankenhäuser und stationäre Pflegeeinrichtungen wurden und werden derzeit Schutzmasken, chirurgische Mundschutzmasken, Einmalhandschuhe und Desinfektionsmittel übergeben. Die Nachfrage sei extrem hoch, heißt es. Der Kreis wolle eine kontinuierliche Versorgung aufbauen.

Indes hat Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück die über 70-jährigen Bewohner der Gemeinde gebeten, zum Schutz vor Ansteckung zu Hause zu bleiben. "Leider treffen wir bei unseren Rund- und Kontrollgängen immer noch sehr viele Seniorinnen und Senioren beim Einkaufen an. Wir machen uns große Sorgen!", heißt es in einem dieser Tage verschickten Brief des Bürgermeisters an die Betreffenden. Diese sollten sich von Jüngeren helfen lassen, schreibt Steinbrück.. Sie haben in den vergangenen Jahrzehnten sehr viel für Ihr Land, Ihre Angehörigen, Freunde und Nachbarn geleistet. Jetzt dürfen Sie auch Unterstützung in Anspruch nehmen."

Die Corona-Hotline des Landkreises ist auch von Karfreitag bis Ostermontag jeweils von 8 bis 12 Uhr unter Tel. 03366 352002 erreichbar