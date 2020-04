Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist die größte Straßenbaustelle der Stadt in diesem Jahr. Seit vier Wochen läuft der Ausbau der Kreuzung Markendorfer Straße–Weinbergweg, Puschkinstraße–Damaschkeweg.

Für 400 000 Euro lässt die Stadt zirka 1400 Quadratmeter Asphaltfahrbahn inklusive der Tragschichten und der Regenentwässerung neu bauen. Auch Teile der Gehwege, Ampeln und Schilder werden erneuert. Bis zum Juni sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Straßen wieder frei befahrbar sein. Die Corona-Krise hat dabei bisher für keine Verzögerungen gesorgt, bestätigt Stadtsprecher Uwe Meier.

"Eigentlich sollte bereits im vorigen Jahr alles fertig sein", erklärt Frank Herrmann, Leiter des Tiefbauamtes. Doch Lieferprobleme bei einem Auftragnehmer der FWA hatten damals den Zeitplan durcheinander gewirbelt. Der vorgeschaltete Austausch von Trinkwasserleitungen begann Wochen später als geplant und war erst im Dezember beendet. "Wir wollten erst dann wieder weiterbauen, wenn das Wetter besser ist, bevor wir hier den ganzen Winter über eine Baustelle haben", erläutert Herrmann.

Anliegerbeiträge nicht erhoben

Die Verkehrsachse Markendorfer Straße-Weinbergweg wird damit bis zum Sommer nahezu vollständig ausgebaut sein. Ausgespart wurde nur der Bereich der sanierungsreifen Bahnbrücke in der Markendorfer Straße. Geplant sei, ab 2021 auch in die Robert-Havemann-Straße zu investieren, so Frank Herrmann. Sie schließt an der Ecke Leipziger Straße an den Weinbergweg an und führt zur B112/Am Goltzhorn. Die zentrale Verkehrsader zwischen Süd/Neuberesinchen und West wäre dann komplett saniert. Das Gute: Anliegerbeiträge müssen seit dem Landtagsbeschluss im letzten Sommer nicht mehr erhoben werden. Stattdessen kann die Stadt mit einem sogenannten Mehrbelastungsausgleich planen. Das Geld vom Land stehe bereits bereit, so Herrmann.

Noch in diesem Jahr soll eine Gefahrenstelle in der August-Bebel-Straße in der Nähe des Kießlingplatzes entschärft werden. Autos und Straßenbahnen passen unterhalb der alten Brücke nicht nebeneinander. Regelmäßig kommt es dort zu gefährlichen Situationen. Doch ab Ende Juni lässt die Deutsche Bahn zunächst den Überbau, die Stützen sowie die Winkelstützelemente in der Straße entfernen, berichtet Frank Herrmann. Die Straße werde dann in der gleichen Breite wieder hergestellt und höhenmäßig angepasst. In einem zweiten Bauabschnitt, für den es noch keinen Termin gibt, beseitigt die DB auch die Widerlager, also die Mauern, auf dem die Brücke aufliegt.

Auch die Wollenweberstraße steht in 2020 wieder auf dem Plan. Der südliche Abschnitt ist längst fertig. Doch solange der Umbau der Bürgerschule zum Stadtarchiv lief, konnten wegen der Baustellenzufahrt die Straßenbauarbeiten ab Rosengasse Richtung Rosa-Luxemburg-Straße nicht weitergehen. Jetzt sollen die Arbeiten starten, und die Wollenweberstraße anschließend wieder zur Sackgasse werden. "Viele nutzen das als Abkürzung und rasen da durch. Die Anwohner beschweren sich mit Recht, weil nicht Schritt gefahren wird."

Mit der Sanierung von Teilen der Joseph-Haydn-Straße in der Paulinenhofsiedlung haben sich die Straßenbauer des Bauhofes in diesem Jahr auch ein eigenes Projekt vorgenommen. Das Terrain ist kompliziert. Der Untergrund besteht aus Lehm. Zugleich wurde die Straße einst zu flach gegründet. Im Zusammenspiel mit dem Wetter hat das zu Schäden und Verwerfungen geführt. Jetzt soll die Straße unter anderem mit Hilfe sogenannter Geotextilien eingeebnet werden.

In die Planung für den nächsten Doppelhaushalt – über den die Stadtverordneten nach der krisenbedingten Sitzungspause beraten sollen – hat Frank Herrmann bereits eine Reihe weiterer Straßenbauvorhaben mit aufnehmen lassen. Auf der Agenda des Tiefbauamtes steht neben der Bardelebenstraße und dem Finkensteig vor allem die August-Bebel-Straße in West. Geplant ist ein mit der SVF abgestimmtes, abschnittsweises Vorgehen, bei dem auch die Straßenbahnhalte barrierefrei ausgebaut werden sollen. 2024 könnte es losgehen.