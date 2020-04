Amy Walker

Oranienburg (MOZ) Plötzlich muss die Digitalisierung ganz schnell gehen. Schulen, Unternehmen, Verwaltungen und ja, auch die Zeitung: Alle müssen von Zuhause aus arbeiten können. Die Risse in unserer digitalen Infrastruktur zeigen sich jetzt besonders stark. Alexandra Quiring-Tegeder sieht in der Corona-Krise aber eine Chance. Sie ist Inhaberin und Geschäftsführerin der Oranienburger Agentur "Digitaler Umbruch" – eine Agentur, die Firmen auf dem Weg zur Digitalisierung berät und unterstützt. "Die größte Herausforderung ist meistens der Mensch selbst. Der Mensch steht sich selbst im Weg", so Alexandra Quiring-Tegeder. Das Gespräch findet mittels der Plattform Jitsi statt, eines der vielen Videokonferenz-Tools, die Firmen und Schulen jetzt nutzen können.

Alexandra Quiring-Tegeder ist nicht nur Geschäftsführerin, sondern auch Mutter zweier Söhne. Ihr jüngster Sohn besucht die sechste Klasse und muss nun Zuhause lernen. Die fehlende Digitalisierung der Schulen ist jetzt besonders spürbar. Die Lehrer ihres Sohnes haben den Kindern für die Zeit Zuhause Arbeitsblätter geschickt, per Mail, alle vereinzelt, jeder Lehrer in seinem eigenen Format. "Es hat ewig gebraucht, eh wir da durchgeblickt haben", berichtet Quiring-Tegeder. In Eigeninitiative hat sie mit der Webseite Trello – eine Art digitales schwarzes Brett – die Aufgaben für die verschiedenen Fächer sortiert und den anderen Eltern freigeschaltet. "Dadurch können die Kinder sich abhaken, wenn sie mit einer Aufgabe fertig sind. Die Lehrer könnten es nutzen, um die Aufgaben zu kontrollieren." Da sei aber der Haken: Seitens der Lehrer und der Schulen fehle es an Engagement, endlich mit der Digitalisierung loszulegen. Alexandra Quiring-Tegeder habe der Klassenlehrerin ihres Sohnes Jitsi empfohlen, da damit die Kinder sich zeitgleich anmelden können und somit Unterricht stattfinden könnte. "Ich habe aber auch den Eindruck, dass viele Lehrer einfach hoffen, dass der Unterricht nach Ostern wie vor der Schließung weitergehen kann." Aus diesem Grund habe sie wenig Hoffnung, dass nach der Krise die Digitalisierung in Schulen wirklich voran kommt. "Deutschland ist da so weit hinten, das war ja bekannt."

Ein Grund, warum die Digitalisierung so stockend in Deutschland voran gekommen ist, sieht die Agenturleiterin in alten Hierarchiestrukturen, nicht nur in Schulen. "Teamleiter und Chefs fürchten einen Kontrollverlust, wenn ihre Mitarbeiter im Home Office arbeiten." Dabei sei es mehrfach nachgewiesen, dass im Home Office mehr und effizienter gearbeitet wird, als im Büro. "Unternehmensstrukturen müssen sich in der Digitalisierung anpassen." Wer jetzt vor der Herausforderung steht, seine Prozesse gänzlich digital umstellen zu müssen, dem empfiehlt Alexandra Quiring-Tegeder, mit der Kommunikation anzufangen. Konferenzen mittels Skype, Zoom oder Jitsi funktionieren schon anders als in Meetings vor Ort, darauf müsse man sich einlassen. "Sie sind anstrengender, weil jeder immer aufpassen muss. In Person schaltet man ja schon mal ab", so die Expertin. Sie sei gerade jetzt sehr gespannt, ob nach der Corona-Krise immer noch so viele Konferenzen vor Ort stattfinden werden. "Die Reisen kosten den Firmen unnötig Geld", sagt Quiring-Tegeder. Einen Aspekt dürfen Firmen bei der Umstellung ins Home Office aber nicht vergessen: "Die soziale Komponente zwischen die Kollegen, also die Flurgespräche, sind enorm wichtig. Führungspersonen müssen unbedingt darauf achten, dass das in irgendeiner Form stattfindet."

Da auch ihre Agentur aktuell Aufträge verliert, konzentriert sich Alexandra Quiring-Tegeder auf andere Projekte. Da ihr Ehemann Richter ist, hilft sie den Gerichten dabei, mündliche Verhandlungen online aufzubauen. "Mein Mann hat seine erste digitale Verhandlung gemacht. Das hat funktioniert, aber es gibt noch Schwächen", sagt sie. Außerdem arbeitet sie gerade an digitalen Lösungen für lokale Unternehmen, die von Corona besonders betroffen sind.