Reichlich Gemüse: Bettina Wagner-Ittermann hat in ihrem Gartenbaubetrieb in Neuendorf im Sande viel zu tun. © Foto: Bettina Winkler

Geranien aus Spandau: Die beliebten Balkonblumen können schon an die Luft, weiß Ines Griebel vom Woltersdorfer Pflanzenmarkt. Diese Pflanzen bezieht der Markt aus Berlin, andere kommen aus Schwante bei Oranienburg und wieder andere aus Sachsen. © Foto: Annette Herold

Annette Herold, Bettina Winkler

Erkner/Woltersdorf (MOZ) Das Gelände ist mit 2500 Quadratmetern Fläche nicht gerade klein, dennoch dürfen maximal sechs Kunden zur selben Zeit dort einkaufen. Jeder Siebente also muss warten, bevor er sich beim Woltersdorfer Pflanzenmarkt mit Erdbeerpflanzen, Stauden oder Geranien eindecken kann.

Das klappt tadellos, wie Mitarbeiterin Ines Griebel berichtet. Sie ist als Assistentin der Geschäftsleitung angestellt, ihr Mann Stephan führt die Geschäfte, zwei weitere Mitarbeiter machen das Team komplett.

Dieser Tage geht wie überall, wo Pflanzen und weiterer Gartenbedarf zu haben sind – im benachbarten Schöneiche bei Floraland Arnold ist das nicht anders – auch in Woltersdorf jede Menge über den Ladentisch. "Die Leute decken sich ein", berichtet Ines Griebel. Gemüsepflanzen zum Beispiel seien sehr gefragt – immer mehr Menschen versuchten offensichtlich, sich auch mit selbst angebauten Lebensmitteln zu versorgen. Nicht etwa nur Gartenbesitzer, gegärtnert wird zunehmend auch auf Balkons, hat Ines Griebel festgestellt. Erdbeeren in Blumenkästen, Tomaten in Pflanzkübeln, möglich und gefragt sei vieles.

Soviel jedenfalls, dass Stephan Griebel viel auf Tour ist, unter anderem, um Nachschub zu holen. Gemüsepflanzen etwa kommen aus Sachsen, von einer Gärtnerei, die ihre Ware wegen der Corona-Krise kaum an den Mann bringen konnte. Stephan Griebel unternimmt jetzt weitere Fahrten, auch aus Solidarität, um die Pflanzen vor der Vernichtung zu bewahren, wie seine Frau sagt.

Engpass bei Stiefmütterchen

"Im Frühjahr ist immer viel los. Aber solch einen Andrang hatten wir selten", sagt Anke Bauer von der Fürstenwalder Gärtnerei in der Spreenhagener Straße. Tausende Primeln, die die Gärtnerei über den Winter in ihren Gewächshäusern selbst gezogen hat, sind längst verkauft. Stiefmütterchen gibt es nur noch vereinzelt. "Der Großhandel kann nicht liefern", erklärt Anke Bauer.

Auch Bettina Wagner-Ittermann hat in ihrer Gärtnerei in Neuendorf im Sande ungewöhnlich viel zu tun. "Ich habe Arbeit ohne Ende. Die Kunden bleiben zum Glück nicht aus", sagt die Gärtnerin. Auch ihre Hornveilchen und Stiefmütterchen sind bis auf einige Reste verkauft. Im Gewächshaus stehen kleine Pflänzchen von Kohlrabi, Salat, Tomaten und Paprika. Auch Kräuter sind im Angebot.