Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ostern 2020 wird anders – durch das Coronavirus. "Eine Pandemie kennt keine Feiertage", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel jüngst. Aus diesem Grund bleiben auch im Land Brandenburg sämtliche Ausgangsbeschränkungen in Kraft. Die Verwaltungen in Eisenhüttenstadt sowie den umliegenden Ämtern kündigen verstärkte Kontrollen an.

In der Stahlstadt wurden die beiden großen Vermieter mit Aushängen für die Hausaufgänge ausgestattet. Darauf bittet das Rathaus um die Einhaltung der Corona-Beschränkungen. "Die Gebäudewirtschaft hat schon zugesagt, dass die Informationen durch die Hauswarte verteilt werden", erklärte Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste. Auch die Wohnungsbaugenossenschaft sagte am Mittwoch zu. Martina Harz informierte darüber, dass die Stadtverwaltung an allen Ostertagen Kontrollen im Stadtgebiet durchführen wird – in jeweils zwei Schichten. Kommt es zu größeren Verstößen seien Meldungen an die Kreisverwaltung und Bußgelder die Folge. "Wir erhöhen zu Ostern die Anzahl unserer Mitarbeiter für die Streifen von jetzt 12 auf dann 18." Bislang habe es noch keine gravierenden Verstöße in Eisenhüttenstadt gegeben, erklärt die Fachbereichsleiterin, die betont, dass man eng mit der Polizei zusammenarbeite. Man werde sich auch nicht davor scheuen, diese zur Hilfe zu rufen, falls es bei einem Einsatz zur Eskalation kommen sollte.

Bei vergangenen Kontrollen haben sich die Angesprochenen aber verständig gezeigt, größere Gruppen hätten sich nach den Hinweisen aufgelöst. "Und die meisten halten sich wirklich an die Regeln." Es gebe gerade jetzt zu Ostern auch viele Menschen, die im Rathaus anrufen, weil sie Fragen dazu haben, was sie dürfen und was nicht.

Danny Busse, Amtsdirektor in Brieskow-Finkenheerd, bestätigt ebenfalls: "Die Leute hier sind überdurchschnittlich vernünftig. Sicher gibt es Einzelfälle, aber die allgemeine Disziplin und Einsichtsfähigkeit der Menschen in den Orten ist sehr lobenswert!" Einzelne Verstöße wurden ihm zufolge festgestellt; Bußgelder seien noch nicht verhängt worden. Mit dem Kreis, der für die Einhaltung und den Vollzug der Eindämmungsverordnung zuständig sei, arbeite man zusammen. Dies sei unverzichtbar. Auch in Brieskow-Finkenheerd wird es über Ostern verstärkte Kontrollen geben – mit Revierpolizisten.

Aus dem Amt Neuzelle ist das Gleiche zu hören. "Wir kontrollieren an allen vier Tagen", erklärt Amtsdirektor Hans-Georg Köhler. Die Schichten seien bereits eingeteilt. Bei den bisherigen Rundgängen habe es keine großen Verstöße gegeben. "Die Einschränkungen werden größtenteils eingehalten", sagt der Amtschef. Er habe sich bei Kontrollen selbst ein Bild davon machen können. Unter der Woche sehe man sehr wenige Menschen, am Wochenende und bei schönem Wetter seien es ein paar mehr geworden, bestätigt auch seine Stellvertreterin Andrea Fronzeck. In den vergangenen Tagen sind Köhler zufolge Gemeindevertreter und Ortsvorsteher noch einmal über die Regeln informiert worden.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Schlaubetal werden stichprobenartig kontrollieren, sagt Patrick Grunow, stellvertretender Amtsdirektor. Zu weiteren Kontrollen gebe es Absprachen mit der Polizei, so Grunow. Bei den bisherigen Kontrollen habe es bisher keine Auffälligkeiten oder Probleme gegeben. Die Bürger im Amt würden sich an die Allgemeinverfügung halten.