Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) "Auf Online-Marktplätzen tummeln sich viele überteuerte Angebote für Trockenhefe, Schutzausrüstung und Toilettenpapier, meist von privaten Verkäufern", berichtet Sabine Weiß, Beraterin der Verbraucherzentrale in Rathenow. "Wir raten dazu, diesen unseriösen Geschäftemachern die Grundlage zu entziehen, indem wir alle diese überteuerten Waren nicht kaufen", so die Juristin. Internet-Portale sind nach ihren Angaben bemüht, derartige Grundsatzverstöße so schnell wie möglich von der Plattform zu entfernen.

Die neuste Abzockmasche beziehe sich auf Goldkauf. Der Verbraucherzentrale würden immer wieder neue Fake-Seiten bekannt, auf denen Verbraucher angeblich Gold kaufen können: goldscheideanstalt-mhz.de, goldscheideanstalt-dhd.de sowie goldscheideanstalt-mhd.de. Die Internetadressen der Fake-Shops würden ständig wechseln. Die fraglichen Fake-Shop-Seiten würden zum Beispiel mit einem hohen Neukundenrabatt von mal 300, mal 400 Euro werben, so Weiß und rät: "Stutzig machen sollten der Neukundenrabatt, fehlende Telefonnummern, keine oder negative Bewertungen im Internet sowie Zahlungsverlangen per Vorkasse auf meist ausländische Konten." Auch die verschiedenen Bilder echter Gütesiegel auf den Fake-Shop-Seiten würden nicht zu deren Anbietern führen. "Durch einen Klick auf das Gütesiegel können Sie prüfen, ob es mit einem Zertifikat des Siegel-Betreibers verlinkt ist. Ohne entsprechenden Link handelt es sich zumeist um eine Fälschung", so Weiß. Gibt es ein Impressum, sollten Verbraucher die dortigen Angaben überprüfen, beispielsweise durch Anrufe bei den realen Unternehmen, um nicht auf Identitätsfälschungen herein zu fallen.

Die Verbraucherzentrale geht Beschwerden von Verbrauchern in der Corona-Zeit nach. "Wenn Sie fragwürdige Geschäfte beobachten, die die aktuelle Situation nutzen, um daraus Profit zu schlagen, melden Sie das über unsere Beschwerde-Box", empfiehlt Weiß (www.verbraucherzenrale-brandneburg.de).