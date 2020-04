Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Nutzt die Osterferien (und Corona-bedingte Ruhephase) für märchenhafte Momente. Taucht ein in die fantasievolle Welt des Undine-Märchenwettbewerbs und macht mit! Der Illustratorenwettstreit ist in vollem Gange. Startschuss war der Abdruck der 14 ausgezeichneten von 292 eingereichten Werken in den BRAWO-Ausgaben am 25. und 29. März. Inzwischen sind die Märchen auch online nachzulesen – und zwar unter www.brawo.de/undine2020, sodass auch Spätstarts jederzeit möglich sind. Bis zum Start der Sommerferien. Im Herbst, so hoffen wir, können dann die besten Autoren und Illustratoren in einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Hauptpreisen (Undine-Statuette + 150 Euro) und Sonderpreisen (150 Euro) ausgezeichnet werden. Wer bei den Märchen dazu gehört, ist seit Veröffentlichung der Sieger-Märchen bekannt. Welche Illustratoren ausgezeichnet wirken, wird sich zeigen. Mitmachen können wie immer alle 7- bis 25-Jährigen. Die Aufgabe: Macht eure Lieblingsszene oder -figur sichtbar und beim Wettbewerb mit – malend, zeichnend, basteln, modellierend, filmend. Eine wunderbare Beschäftigungsidee in Zeiten von Kontaktverboten, weil auch solo umsetzbar. Wir freuen uns auf eure märchenhaften Werke und wünschen euch zauberhafte Stunden.