BRAWO

Brandenburg an der Havel Für alle, die nach der Schule nicht gleich mit Studium oder Ausbildung beginnen wollen, bietet sich die aufregende Chance auf ein Jahr praktische Kulturarbeit. Junge Menschen zwischen 16 und 23 Jahren haben im Freiwilligendienst in der Kultur die willkommene Gelegenheit, sich zu Methoden der Kulturarbeit und ihren persönlichen Kompetenzen weiterzubilden, sich beruflich zu orientieren und zu erproben. In Brandenburg an der Havel etwa im Bereich "Öffentlichkeitsarbeit und Social Media – Kreative Projektmöglichkeiten" im Haus der Offiziere.

Die Freiwilligen erhalten monatlich 360 Euro Taschengeld, sind sozialversichert und ggf. kindergeldberechtigt, haben 26 Tage Urlaub und nehmen an 25 Bildungstagen teil. Seit 2003 gibt es das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) Kultur in Brandenburg. In diesen 18 Jahren haben sich mehr als 400 Jugendliche nach ihrer Schulzeit in den Kultureinrichtungen des Landes engagiert: ein ganzes Jahr lang arbeiten sie in Vollzeit in ihren Einsatzstellen und bringen jede Menge Energie, Motivation und neue Ideen ein. Sie lernen den Alltag der Kulturarbeit kennen, lernen viel Neues und orientieren sich für Ausbildung und Beruf. Mehr als 80 % von ihnen bleiben auch nach ihrem FSJ Kultur ihren Einsatzstellen verbunden, lernen oder studieren im Metier von Kunst, Kultureller Bildung und Kulturmanagement – und begleiten später an ihren Arbeitsplätzen sogar selbst oft die neue Generation von Freiwilligen.

Alle freien Stellen im Land und Infos zur Bewerbung sind auf https://www.lkj-berlin.de nachzulesen.