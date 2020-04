Mandy Oys

Oberhavel (MOZ) Die Polizei hat Treffen in Oranienburg, Friedrichsthal, Hennigsdorf und Hohen Neuendorf aufgelöst und die Namen derer, die das Kontaktverbot missachten, dem Gesundheitsamt gemeldet.

Am Lagerfeuer an einer kleinen Badestelle in Friedrichsthal saßen Mittwochabend vier Leute, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Die 18- bis 22-Jährigen wurden nach Hause geschickt, nachdem ihre Personalien notiert waren.

Ebenso erging es neun Jugendlichen, die sich gegen 19.30 Uhr am Mittwoch in der Straße An den Rotpfuhlen in Hohen Neuendorf getroffen hatten. Auch ihnen wurden Platzverweise erteilt, so Rannefeld.

Fünf Mütter missachteten das Kontaktverbot Mittwochabend in Hennigsdorf. Alle fünf waren mitje zwei Kindern auf dem Spielplatz an der Schillerstraße angetroffen worden. Vier der fünf Frauen hätten sich einsichtig gezeigt, als die Polizei kam, so Rannefeld. Eine der Damen weigerte sich zunächst. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.