Bernau (MOZ) Viele Jahre, man kann fast sagen zwei Jahrzehnte lang, waren die Beziehungen zwischen dem Landkreis und der Kreisstadt Eberswalde auf der einen und dem südlichen Barnim auf der anderen Seite nicht unbedingt von Vertrauen und Kooperation geprägt. Eine spürbare Verbesserung stellte sich erst in den vergangenen vier, fünf Jahren ein. Kann gut sein, dass der Wechsel handelnder Personen dazu beigetragen hat. Möglicherweise war es aber auch die Erkenntnis in Eberswalde, dass der Zuzugsraum Berliner Umland letztlich über die Entwicklung des gesamten Barnim entscheiden wird.

Um so überraschender ist nun der Vorstoß aus dem Landratsamt zur Schließung des OSZ I in Bernau. Allein die ersten Gerüchte dazu genügten, um alte Wunden wieder aufzureißen. Von der "Eberswalder Stammtisch-Clique", die bis tief in die Ämter der Kreisverwaltung hineinreiche, ist in Bernau die Rede. Die Tatsache, dass die Vorlage zur OSZ I-Schließung per Umlaufverfahren klamm und heimlich durchgedrückt werden sollte und das ausgerechnet in einer Krisenzeit wie dieser, tut ein Übriges dazu, dass das zarte Pflänzchen des Vertrauens zwischen beiden Seiten ganz schnell wieder vertrocknen könnte.