Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Was an den Feiertagen in Oberhavel alles erlaubt ist, und was nicht. Die Eindämmungsverordnung wird verstärkt überwacht. Die Landkreisverwaltung Oberhavels hat deshalb einmal zusammengefasst, was über die Ostertage erlaubt ist und was nicht.

Ausführlich: Was ist im Land Brandenburg über Ostern erlaubt?

Familientreffen und Ausflüge sind auf die Mitglieder des eigenen Hausstandes zu beschränken. Andere Ansammlungen, Feiern oder Treffen verstoßen gegen die Eindämmungsverordnung. Das bedeutet: Das Ostereiersuchen im großen Kreis muss leider ausfallen. Auch Ausflüge sollen vermieden werden. Das Betreten öffentlicher Orte – dazu zählen Wege, Straßen, Plätze, Grünanlagen und Parks – ist nicht erlaubt. Das gilt nicht für Wege zum Arzt. Wer sich draußen aufhält, muss einen Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten.

Spaziergänge oder Bewegung an der frischen Luft sind erlaubt, das gilt auch fürs Joggen oder Fahrrad fahren – aber nur mit Einschränkungen: alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes.

Sport und Bewegung sind auch in Coronazeiten an öffentlichen Orten erlaubt. Spielplätze dürfen hingegen nicht besucht werden.

Motorrad-, Boot- und Fahrradfahren: Das alles ist weiterhin möglich. Ausflüge in einer Gruppe sind dagegen tabu, denn spätestens bei einem Zwischenstopp sind die Regeln der Eindämmungsverordnung nicht mehr einzuhalten.

Angeln und Jagd: Beides ist weiterhin möglich. Aber auch hier gilt: Kontakte nur zu einer weiteren fremden Person und Abstand halten.

Übernachtungsangebote dürfen aktuell nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden.

Kontrollen: Die Städte und Gemeinden Oberhavels seien für die Überwachung der Eindämmungsverordnung über die Osterfeiertage gut gerüstet, teilt der Leiter des Verwaltungsstabes, Matthias Rink (CDU) mit. "Die örtlichen Ordnungsämter werden mit zusätzlichen Mitarbeitern und gemeinsam mit der Polizei vor allem an Hotspots präsent sein." Wiederholten Zuwiderhandlungen würden konsequent geahndet.

