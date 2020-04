Burkhard Keeve

Oranienburg (OGA) Die Oranienburger Tafel kann etwas durchatmen. Durch die vielen Lebensmittel, Sach- und Geldspenden, die die Einrichtung in den vergangenen Tagen erreicht haben, "sind wir, nach den schwierigen Zeiten mit wenigen Lebensmitteln, wieder in der Lage alle Haushalten in Oranienburg, Velten, Liebenwalde und Zehdenick zu versorgen", teilt Tafel-Chefin Viola Knerndel am Donnerstag mit. "Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken." Ihr Dank gilt ebenso den Lebensmittelmärkten, Großlagern, der Stadt Oranienburg und dem Kreis "für die gute Zusammenarbeit".