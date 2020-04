MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Bislang Unbekannte sind in einen Bungalow in der Ladestraße in Bad Freienwalde eingebrochen.

Der Einbruch wurde der Polizei am Mittwoch angezeigt. Die Einbrecher brachen gewaltsam in den Bungalow einer Kleingartenanlage ein.

Zur Anzeigenaufnahme lagen noch keine Angaben zu gestohlenen Gegenständen oder dem Gesamtschaden vor.