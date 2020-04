MOZ

Müncheberg (MOZ) Diebe sind in der Nacht zu Donnerstag gewaltsam in ein Geschäft in der Karl-Marx-Straße in Müncheberg eingebrochen.

Sie haben Spirituosen und Tabakwaren gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach jetzigem Erkenntnisstand bei ungefähr 1500 Euro.

Es konnte umfangreiches Spurenmaterial gesichert werden, was jetzt einer weiteren Untersuchung zugeführt wird.