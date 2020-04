MOZ

Fürstenwalde Polizeibeamte kamen am Mittwochabend, gegen 22:30 Uhr, in einem Park in der Karl-Marx-Straße zum Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen kam es dort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen afghanischen Staatsbürger und einer 46-jährigen Frau aus der Ukraine. Der offensichtlich Alkoholisierte schlug auf die Frau ein. Er versuchte ihr die Bekleidung auszuziehen. Zeugen, die in der Nähe waren, kamen der Frau zu Hilfe und verständigten die Polizei und den Notarzt. Die eintreffenden Polizeibeamten haben den 22-Jährigen vorläufig festgenommen. Die Rettungskräfte brachten die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.