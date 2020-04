MOZ

Günterberg Uckerland/Günterberg. Bei der Polizei wurde am Mittwoch Anzeige erstattet, nachdem es einen Einbruch in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Güterberg gegeben hatte. Gewaltsam gelangten Unbekannte auf das Gelände und in eine Halle. Aus dieser ließen die Täter diverse Gerätschaften und Gegenstände mitgehen. Der Gesamtschaden wurde mit etwa 22.000 Euro beziffert. Kriminaltechniker haben die Spurensicherung übernommen.