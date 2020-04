Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Die zweijährige Mischlingshündin Tigra ist am Samstag, 4. April, gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße in Falkensee entlaufen. Sie reagierte panisch auf ein lautes Verkehrsgeräusch und rannte daraufhin durch den Gutspark in Richtung Hansastraße weg. Tigra wurde zuletzt am Samstag an den Gleisen in der Nähe des Bahnhofs in Falkensee gesehen. Tigra ist sehr ängstlich. Passanten, die das Tier sehen, sollten sie möglichst nicht rufen oder auf sie zugehen, sondern sofort das Tierheim Falkensee unter 0176/23715943 oder 0152/54008776 verständigen.