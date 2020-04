Hrvoje Miloslavic

Fürstenwalde (MOZ) Mit den Auswirkungen der Corona-Vorsichtsmaßnahmen auf die Lokalpolitik befassten sich die Stadtverordneten bei ihrer jüngsten Sitzung. Angesichts der Unstimmigkeiten über die Einberufung des Gremiums hoffte der Vorsitzende Uwe Koch (CDU), dass weitere Unklarheiten "ab nächster Woche behoben sein könnten".

Koch spielte auf die Sondersitzung des Landtages am 15. April an, in der das "Gesetz zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der brandenburgischen Kommunen in außergewöhnlicher Notlage" beraten wird. Ziel ist es laut Gesetzesentwurf, die "erforderlichen Beschlussfassungen in den kommunalen Kollegialorganen (...) zu erleichtern" und eindeutig definierte, bis zum 30. Juni befristete, Abweichungen von der Brandenburgischen Kommunalverfassung zu ermöglichen. Unabhängig von der Entscheidung des Potsdamer Landtages zeigt sich die Stadtverwaltung bemüht, das Funktionieren von Kontroll- und Entscheidungsgremien zu gewährleisten. Vorschläge, auch technischer Art, würden erarbeitet, kündigte Koch an.

Angst vor Demokratieabbau

Bürgermeister Matthias Rudolph zeigte sich für Vorschläge zwar offen. Gleichzeitig gab er zu bedenken, dass dies mit Kosten verbunden sein werde. Er wolle dabei "vom Einverständnis der Stadtverordnetenversammlung ausgehen können", so Rudolph.

Angesichts der unsicheren Sitzungsterminplanung befürchteten manche Abgeordnete negative Auswirkungen auf den Prozess der Entscheidungsfindung. Eine "hochgefährliche Situation" befürchtete Cornelia Behrmann (Grüne). Sie warnte vor einem Demokratieabbau und plädierte dafür, das Abgeordnetenmandat und "die Begleitung der Stadtverwaltung wahrzunehmen". Ähnlich äußerte sich Gerold Sachse (Linke): "Das Recht auf Öffentlichkeit muss gewahrt bleiben." Bürgermeister Rudolph beruhigte: "Es wird alles ermöglicht, dass jeder an den Sitzungen teilnehmen kann."