Bärbel Kraemer

Fläming Die Ankunft der ersten Störche in hiesiger Region fiel mit den frostigsten Nächten des Winters 2019/20 zusammen. Für Adebar hieß das erst einmal: Frösteln in der Sommerwohnung. Da bleibt zu hoffen, dass der Winter - von dem in den vergangenen Monaten weit und breit nichts zu spüren war - sich jetzt nicht länger vor den Frühling schiebt.

Verlass war zumindest auf die Störche, die nach und nach zurückkehren. Die ersten Rotstrümpfe hatten bereits vor zwei Wochen ihr Quartier in Lütte und Trebitz bezogen. Einige Tage später konnten die Baitzer wieder das klappern ihrer Sommergäste vernehmen und wieder einige Tage darauf, bezog auch der Neschholzer Storch sein angestammtes Quartier.

Bleibt zu wünschen, dass kein Storchenhorst unbewohnt bleibt und in diesem Jahr in Sachen Brutgeschäft ein erfolgreicheres Storchenjahr wird. Schließlich wurden 2019 lediglich 31 Rotstrümpfe flügge und konnten im Herbst ihre erste Reise in südliche Gefilde antreten. Zum Vergleich: In 2018 waren es noch 44 Jungstörche.

Die ehrenamtlichen Storchenbeobachter in den Städten und Dörfern der Region haben jedenfalls schon die Ferngläser zu Beobachtungszwecken und Papier und Stifte zur Dokumentation des Storchenjahres griffbereit.

Der Blick zurück, in das Storchenjahr 2019, offenbart weiter: Mit jeweils drei flügge gewordenen Jungstörchen war das Brutgeschäft der Storchenpaare in Baitz, Deutsch Bork, Lütte, Neuendorf bei Brück, Schlalach und Bad Belzig am erfolgreichsten. Jeweils zwei Jungstörche wurden in Brück (Lindenstraße), in Linthe, in Ragösen und in Stromtal flügge. Der Horst in Stromtal war erst im Frühjahr aufgebaut worden. Nur ein Jungstorch wurde jeweils in Brachwitz, Brück (Straße des Friedens), Fredersdorf, Görzke und Brück (alte Bäckerei) groß.

Mangels Nahrung wurde vielerorts erst gar nicht gebrütet. Konkret heißt das, dass in 22 weiteren Orten, an denen es Horststandorte gibt, kein Nachwuchs aufgezogen wurde.