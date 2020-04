Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Wie das Gesundheitsamt Brandenburg an der Havel informiert, ist die Zahl der mit COVID-19 Infizierten in der Stadt von Mittwoch, 8. April, zu Donnerstag, 9. April, erneut um zwei Personen gestiegen. Aktuell sind damit 41 Personen in der Stadt infiziert. Seit gestern gelten jedoch auch drei Personen mehr genesen, sodass nun insgesamt 13 den Virus überstanden haben.

In Quarantäne befinden sich aktuell 95 Personen, vier damit sind in stationärem Aufenthalt. Zwei Patienten stammen aus dem näheren Umland.