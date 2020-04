MOZ

Neuruppin Eine 44-jährige Neuruppinerin suchte am Dienstag eine Klempnerfirma, weil die Toilette verstopft war. Sie erkundigte sich im Internet und rief eine Service-Telefonnummer an. Ein Mitarbeiter wurde ihr nach Hause geschickt. Anschließend zahlte die 44-Jährige mehr als 630 Euro. Am Mittwoch trat das Problem mit der Toilette aber erneut auf. Ein Kontakt zur Firma kam nicht mehr zustande. Auf der Rechnung soll ein Unternehmen aus Frankfurt am Main angegeben worden sein. Nach Internet-Recherche stellte sich heraus, dass es diese Firma nicht gibt.