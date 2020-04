Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu diesem Mann geben können. Er war am 28. März 2019 in der Sparkassen-Filiale im Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) in Neuruppin. Dortwollte ein anderer Kunde Geld am Automaten abheben. Wer er aber zuerst keines erhielt, gingt er zum Schalter. In dieser Zeit kamen die Scheine aus dem Automaten. Der Mann, der von der Überwachungskamera aufgenommen wurde, nahm das Geld aus dem Automaten und verschwand. Hinweise zu dem Mann nimmt die Polizeiinspektion in Neuruppin unter 03391 3540 entgegen.