Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Seit 6. April sind die Fußballer des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Union Berlin nach dreiwöchiger Pause wieder ins Training eingestiegen – zunächst nur als Kleingruppen. Trainer Urs Fischer äußert sich über ...

... die Situation in der Schweiz, wo er zwischenzeitlich war.

Die Situation sieht Fischer nicht anders als in Deutschland. "Mit dem Auto hatte ich bei der Reise keine Probleme, ich hatte die entsprechenden Papiere dabei." Und auch in der Schweiz gäbe es Anweisungen der Behörden, "die du nach bestem Wissen und Gewissen versuchst umzusetzen".

... Einschränkungen in der Trainingsarbeit.

"Beschnitten fühle ich mich nicht." Es gelte die Situation so anzunehmen, wie sie ist und das Beste daraus zu machen. "Diese Situation kennt keiner von uns, das sind neue Erfahrungen, die wir machen." Die Mannschaft sei in Gruppen aufgeteilt und entsprechend am Arbeiten. Nur fängt die Arbeit früher an als sonst. "Am Mittwoch haben wir um acht Uhr begonnen, heute um 8.30 Uhr. Das muss sein, damit die Zeit reicht für die einzelnen Gruppen." Derzeit werde versucht, den Umständen entsprechend, den Spielern beste Möglichkeiten zu bieten. Irgendwann sei es aber wichtig, "dass wir wieder mit Spielformen und Zweikämpfen arbeiten können". Das ließe sich momentan nicht trainieren, weil die nicht Anzahl an Spielern zur Verfügung steht oder Abstand gehalten werden muss.

.... mögliche Spielvorbereitungen.

Gegen welchen Gegner die Unioner als erstes antreten, steht nicht fest. Fischer ist aber sicher, "dass die Vereine rechtzeitig informiert werden, damit wir uns darauf vorbereiten können und nicht erst drei Tage vor den ersten Spielen". Die Herausforderung sei, das eine solche Situation und ein Termin nicht bekannt ist. "Das macht es schwieriger, Aber es gilt das Beste daraus zu machen."

... die Tests der Spieler nach der Pause.

Die Resultate bei seinen Spielern sieht der Schweizer Trainer eher kritisch. "Das war nicht so zufriedenstellend, wie wir uns das vorgestellt haben." Es gelte jetzt vor allem in physischer Hinsicht einiges aufzuholen, damit das Niveau wieder erreicht wird, das das die Spieler vor der Pause hatten. Gleichzeitig zeigte Fischer Verständnis. "Dass es nicht so gut war, ist auch der Situation geschuldet. Du kannst dich morgens und abends eine Stunde bewegen, hast nicht wie sonst viele Möglichkeiten, in Bewegung zu sein. Deshalb werden die Spieler ein bisschen schwächer aus dieser Zeit zurückgekommen sein, obwohl sie sich toll an unsere Programme gehalten haben." Das sei auch eine mentale Geschichte. "Du liest tagtäglich so viel zu Corona. Nicht jeder geht gleich damit um. Außerdem war es am Montag und Dienstag sehr warm. Da musst du dich auch daran erst einmal gewöhnen.."

... fehlende Spieler.

Bereits angeschlagene Spieler wie Akaki Gogia, Joshua Mees und Manuel Schmiedebach seien auf einem guten Weg. Dagegen befindet sich Yunus Malli seit einigen Tagen in Quarantäne wie Fischer unfreiwillig erwähnte. Der 28 Jahre alte, Leihspieler vom VfL Wolfsburg, hat sich nicht mit dem Coronavirus infiziert. Ein Familienmitglied sei betroffen, hieß es später vom Verein. Der Mittelfeldspieler stehe der Mannschaft im Training derzeit nicht zur Verfügung und soll "voraussichtlich im Laufe der kommenden Woche zur Mannschaft stoßen".

... die drei Wochen Pause und wie Fischer sie verbracht hat.

"Ich war vor allem zu Hause." Wenn es mal raus ging, war es für einen Spaziergang mit seiner Frau oder für den Einkauf. "Aber mit gegebenen Abstand, so wie alle andere Leute sich auch bewegen."

... mögliche Geisterspiele.

Gerade in den Heimspielen in der Alten Försterei gibt es eine spezielle Atmosphäre, die Fischer vermisst. "Natürlich werden uns unsere Fans fehlen." Man höre ja auch immer wieder von den gegnerischen Teams, dass es nicht einfach sei, bei Union zu spielen. "Nur jetzt sieht die Situation anders aus, wie weit das Auswirkungen hat, das ist schwierig zu beantworten", sagt der Coach. "Unser 12. Mann hat uns bisher immer geholfen, Spiele zu gewinnen oder noch einen Punkt zu holen. Das werden wir nicht zur Verfügung haben, schauen wir mal, was bei rauskommt."

... möglicherweise sehr viele Spiele in sehr kurzer Zeit.

"So weit schaue ich nicht, weil der Tag X noch nicht definiert ist." Es werde dann halt zwei, drei, vier englische Wochen geben. Anfang Mai sei der Fixpunkt, mit dem Fischer und sein Trainerteam kalkulieren. "Ich wiederhole mich. Wir nutzen die Zeit jetzt, um die Mannschaft körperlich dahin zu bekommen, wo wir aufgehört haben. Am Schluss gilt es abzuwarten, vielleicht verlängert sich das Ganze um einige Wochen. Wer kann das schon sagen."

... mögliche Bedingungen, um den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können.

Da möchte sich der Trainer nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. "Dafür sind die Behörden zuständig und es sind Leute in Positionen, die Entscheidungen treffen müssen." Diese gelte es nicht zu kommentieren und zu hinterfragen, sondern sie auch mal umzusetzen. Fischer: "Es ist meine Meinung sich an die Entscheidungen der Behörden zu halten."

... das Osterfest.

Darüber macht sich der Schweizer kaum Sorgen. "Ich glaube, die Möglichkeiten sind eingeschränkt. Es soll ja schönes Wetter sein, aber man sollte versuchen, zu hause zu bleiben und die Regeln einzuhalten."

... Videokonferenzen und digitale Weiterbildung.

Obwohl er in bisschen Old School sei, habe Fischer schon seit längerer Zeit WhatsApp und Facetime kannte er auch schon vor Corona. "Ich bin sicher nicht auf dem neuesten Stand. Aber gerade Videokonferenzen finde ich schon klasse, das haben wir auch innerhalb unseres Trainerteams schon angewendet." Das seien Sachen, die man auch später so verwenden könne.

... Bruno Labbadia als neuer Hertha-Trainer.

"Ich beschäftige mich nicht mit einem neuen Trainer bei Hertha. Ich beschäftige mich mit der Situation bei Union. Wir haben genug zu tun." Erst wenn das Spiel gegen den Lokalrivalen anstehe, "dann werde ich mich auch damit auseinandersetzen".

... die Bedeutung dieser gesamtgesellschaftlichen Krise.

"Ich glaube schon, dass sich das eine oder andere verändern könnte nach so einer Extremsituation", sagt Fischer. Aber er glaube an das Gute im Menschen, "dass er aus so einer Situation lernen wird". Aber wo das hinführe und was es schlussendlich für Auswirkungen habe, sei unheimlich schwierig zu beurteilen. "Bei mir ist das Glas aber immer noch halbvoll und nicht halbleer."

... den stornierten Sommerurlaub

"Mir ging es so wie vielen anderen Arbeitnehmern. Auch ich habe über den Sommer eine Amerikareise gebucht und jetzt versucht zu stornieren, was möglich war."

... ein mögliches Verbot für Neven Subotic jetzt noch öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Das gibt es nicht. "Er ist alt genug, um sich entsprechend zu schützen." Da habe Fischer großes Vertrauen in alle Spieler, dass sie wissen, wie sie mit der Situation umzugehen haben.

… Fußballkonsum in den vergangenen Wochen und dadurch gewonnene Erkenntnisse.

"Ich hatte ja genügend Zeit und es galt diese bestmöglich zu nutzen. Deshalb habe ich natürlich Spiele unserer Mannschaft analysiert." Dabei sind ihm einige Dinge aufgefallen, die es zu verbessern gelte, aber auch Sachen, "die wir gut gemacht haben. Ich glaube, uns geht die Arbeit nicht aus." Allerdings hat er nicht nur Spiele des eigenen Teams gesehen. "Beim Zappen bin ich auch mal auf einen Klassiker gekommen – Dortmund gegen Bayern. Da bin ich drauf geblieben, aber das war nicht gewollt."

... Gehaltsverzicht

Entscheidend sei, dass man sich solidarisch verhalte und jeder seinen Teil dazu beitrage. "Das war bei uns logisch und eine sehr kurze Geschichte, dann gab es eine Vereinbarung mit dem Verein", erklärt Fischer.

