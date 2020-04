Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die brandenburgischen Zahnärzte sind bei der Verteilung mit Schutzmaterialien bislang unberücksichtigt geblieben.

Der Sprecher des Gesundheitsministeriums Gabriel Hesse räumte am Donnerstag ein, dass es bei dieser Berufsgruppe eine Lücke in der Versorgung gebe. Das Land gehe davon aus, dass der Bund die Bestellungen für alle niedergelassenen Ärzte organisiert. Bislang seien jedoch nur die Kassenärztlichen Vereinigungen beliefert worden. Die Bestellungen des Landes gehen an die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Das Problem der Zahnärzte sei erst in dieser Woche erkannt und diskutiert worden. Dazu soll es jetzt Gespräche mit den anderen Bundesländern und dem Bund geben, so Hesse.

Der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Brandenburg, Eberhard Steglich, erklärte, dass eine selbst organisierte, für Donnerstag vereinbarte Lieferung von Schutzmasken die brandenburgischen Zahnärzte geplatzt sei. Erfolgt nicht umgehend eine Lieferung müssten erste Zahnärzte im Bereitschaftsdienst ihre Arbeit einschränken. Laut Steglich hat etwa ein Dutzend Zahnärzte im Land aus Sorge vor Ansteckungen ihre Praxen geschlossen.

Jürgen Herbert, Präsident der Landeszahnärztekammer, betonte, dass seine Berufsgruppe wie kaum eine andere darin geübt sei, sich und die Patienten vor Infektionen zu schützen. Deshalb bestehe auch kein Grund, vereinbarte Termine abzusagen oder bei Problemen den Zahnarztbesuch aufzuschieben. Patienten mit Corona-Symptomen sind aufgefordert, zuvor telefonisch mit dem Zahnarzt in Kontakt zu treten.

