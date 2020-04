Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Einen heftigen Anstieg der Corona-Fallzahlen und ein drittes Todesopfer hat das Gesundheitsamt Barnim zu verzeichnen.

Seit 8. April, 24 Uhr, sind 179 positiv Getestete gemeldet. Das sind 56 mehr als am Vortag, entspricht also einem Zuwachs von 45 Prozent innerhalb von 24 Stunden. Das kräftigste Plus ist in Bernau zu registrieren, wo es jetzt 73 Erkrankte gibt (Vortag 30). Näheres über diese Entwicklung wurde nicht bekannt. In der Hussitenstadt ist auch ein Patient an der neuen Lungenkrankheit Covid 19 verstorben.

Die Zahl der Geheilten liegt unverändert bei 35. Konstant ist ebenso die Zahl der in Eberswalde gemeldeten Infizierten: 25. 318 Barnimer müssen aufgrund eines Verdachts weiter in häuslicher Quarantäne ausharren.

