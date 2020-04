Martin Risken

Zehdenick (MOZ) In einem offenen Brief wendet sich Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) anlässlich des bevorstehenden Osterfestes an die Zehdenicker. Darin dankt er all jenen, "die alles geben, dass unsere Stadt am Laufen bleibt". Seinen besonderen Dank richtet er an Ärzte und Pflegende, aber auch an die Unternehmer, die sich konsequent an die Eindämmungsverordnung halten sowie an die Ladeninhaber, die alles tun, um Kunden und Mitarbeiter zu schützen. Auch wenn sich langsam erste Erfolge abzeichnen würden, für eine Entwarnung sei es zu früh. "Geduld und Durchhalten sind leider auch jetzt in den Osterferien das Gebot der Stunde", so Kronenberg. "Wir müssen die Feiertage und die Ferien in diesem Jahr anders gestalten als gewohnt. Das Familientreffen mit Eiersuchen, das Osterfeuer im Dorf, der Gottesdienst, die Urlaubsreise, die Sause mit Freunden oder der Besuch in einer Gaststätte – all das geht nicht. Das fällt schwer." Die Eindämmungsverordnung gelte bis zum 19. April. "Dazu werden auch an den Feiertagen Kontrollen durchgeführt. Nur durch das konsequente Einhalten der Regeln können wir unser Gesundheitssystem vor einem Kollaps bewahren." Er bitte darum, weiterhin solidarisch zu sein und wünsche hoffungsfrohe Ostern.