dpa

Potsdam (dpa) Wer aus dem Ausland über den Land-, See- oder Luftweg nach Brandenburg einreist, muss wegen der Gefahr einer Corona-Infektion künftig zwei Wochen in häusliche Quarantäne.

Das Kabinett beschloss am Donnerstag eine Verordnung auf Grundlage einer Bund-Länder-Vereinbarung, wie das Gesundheitsministerium in Potsdam mitteilte. Die Quarantäne gelte für Reisen von mehr als 48 Stunden und auch, wenn man erst in ein anderes Bundesland eingereist ist. Sie ist auch in einer anderen Unterkunft als zuhause möglich. Besuch von denen, die nicht zum Hausstand gehören, ist dann verboten. Wer in Quarantäne kommt, muss das Gesundheitsamt informieren. Bei Verstößen drohen Strafen von 150 bis zu 15 000 Euro. Die Regelung gilt von Karfreitag an.

Die Brandenburger Grenze bleibt beispielsweise für polnische Pendler offen, die in Deutschland arbeiten. Ausnahmen gelten für Berufspendler, die im Gesundheitswesen, in Pflegeeinrichtungen, bei der Polizei, im Rechtswesen und bei staatlichen Behörden arbeiten. Dafür ist eine Bescheinigung vom Arbeitgeber nötig.

Wer Personen und Waren über die Grenze transportiert, fällt auch nicht unter die Quarantäne. Diejenigen, die regelmäßig ein- und auspendeln, die weniger als 48 Stunden im Ausland waren, die wegen geteilten Sorgerechts, einer dringenden medizinischen Behandlung gereist sind oder den anderswo lebenden Lebenspartner besucht haben, müssen ebenfalls nicht in häusliche Quarantäne.

