Oberhavel (MOZ) Mehrere Menschen in Oberhavel haben ebenso am Mittwoch gegen die Eindämmungsverordnung verstoßen:

Gegen 13.05 Uhr stellten Polizeibeamte in der Bernauer Straße in Oranienburg drei Personen fest, die dort in einer Wohnung nicht gemeldet waren und verwiesen sie dieser. Die Beamten meldeten dies zudem dem Gesundheitsamt.

In der Schillerstraße in Hennigsdorf wurden um 17.05 Uhr auf einem Spielplatz fünf Mütter mit jeweils zwei Kindern angetroffen. Nach einem Hinweis auf die Eindämmungsverordnung zeigten sich vier Mütter einsichtig und verließen den Ort. Die andere Mutter zeigte sich uneinsichtig. Gegen sie wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Neun Jugendliche erhielten um 19.25 Uhr in Hohen Neuendorf in der Straße An den Rotpfuhlen einen Platzverweis. Zusätzlich wurde eine Mitteilung an das Gesundheitsamt gefertigt.

Ein Lagerfeuer in der Grabowseestraße entzündeten um 22.15 Uhr vier Personen im Alter 18 bis 22 Jahren an einer kleinen Badestelle. Eine Mitteilung an die Gesundheitsbehörde wurde gefertigt.

Darüber hinaus wurden der Polizei mehrere Sachverhalte mitgeteilt, bei welchen keine Folgemaßnahmen notwendig waren beziehungsweise niemand mehr vor Ort angetroffen wurde.

