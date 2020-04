Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt blieb es am Donnerstag bei 22 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, dazu zählen auch vier Personen, die als genesen gelten.

Weitere laborbestätigte Infektionen kamen also in den vergangenen Tagen nicht hinzu. Am Dienstag waren acht Infizierte hinzugekommen. Weiterhin sind 26 Einwohner der Oderstadt auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolation.

In ganz Brandenburg stieg die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Donnerstag um 106 auf 1578. An den Folgen der Viruserkrankung sind landesweit 30 Menschen verstorben. Im benachbarten Landkreis Märkisch-Oderland gab es bislang 142 bestätigte Coronavirus-Infektionen. Im Landkreis Oder-Spree waren es 89 – beides ohne Todesfälle.

Corona-Blog: Coronavirus und die Folgen für Brandenburg und Berlin