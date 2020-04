Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Wir haben einen Fahrplan, wie wir Gaststätten kontrollieren", sagt Jens Schmoldt, Fachbereichsleiter Ordnung und Sicherheit der Stadt Bad Freienwalde. Um zu verhindern, dass sich das Coronavirus rasch ausbreitete haben Bundes- und Landesregierung Verordnungen erlassen, das öffentliche und gesellschaftliche Leben stark einzugrenzen. Dazu gehört, dass Gaststätten schließen müssen oder nur außer Haus verkaufen dürfen. Am Wochenende geisterte eine Nachricht durch die sozialen Medien und eine Anruferin behauptete gegenüber der MOZ, eine Gaststätte etwas außerhalb der Stadt habe trotz Verbots geöffnet.

Verkauf außer Haus erlaubt

"Diese Nachricht haben wir auch vernommen", sagt Jens Schmoldt. Man müsse aber unterscheiden. Die Gaststätten dürften öffnen, der Verzehr von Mahlzeiten, Kuchen und Getränken sei in der Gaststätte oder auf der Terrasse verboten. Sie dürfen außer Haus Waren verkaufen.

Das Ordnungsamt kontrolliere mehrfach, die Bad Freienwalder Gastronomen und auch die Gäste hielten sich aber an die Verordnungen. Bei den Kontrollen haben die Mitarbeiter bisher keine Verstöße feststellen können. Zudem schaue auch die Polizei genauer hin, so dass jeder Wirt ständig mit einer Kontrolle rechnen müsse. In der betreffenden Gaststätte sei der Gastraum geschlossen und die Sitzplätze draußen abgesperrt gewesen. Die Behauptungen hätten sich nicht bestätigt, so Schmoldt.

Gleichzeitig fahre das Ordnungsamt beliebte Treffpunkte auf öffentlichen Plätzen wie den Bahnhofsvorplatz, Albert-Schweitzer-Platz, Schlosspark und zunehmend auch die Badestellen an den Seen ab. "Die Jugend ist hungrig und will raus", sagt der Fachbereichsleiter, dem es derzeit obliegt, derartige Treffen aufzulösen und die Leute nach Hause zu schicken.

Arbeit noch überschaubar

Sicher könne sich auch an Ostern niemand fühlen, sagt der Fachbereichsleiter. Denn auch über die Feiertage setze die Stadt ihre Kontrollen fort. Gerade bei schönem Wetter erwartet Schmoldt einiges an Arbeit. Dennoch sei alles überschaubar, denn so viele Gaststätten hätten nicht geöffnet.

In Wriezen sieht es ähnlich aus. Auch dort kontrolliere das Ordnungsamt und stimme sich mit der Polizei ab, berichtet Bürgermeister Karsten Ilm (CDU). "Wir kontrollieren unregelmäßig", versichert das Stadtoberhaupt. Auch dort nimmt die Stadt bestimmte Treffpunkte ins Visier. Bisher reichte es aus, an die Vernunft der Leute zu appellieren. Durchgreifen musste die Stadt noch nicht.

"Wir sind froh und dankbar, dass die Bürger sich an die Regeln halten", so der Bürgermeister. Auch die Stadt Wriezen setzt ihre Kontrollen über Ostern fort.