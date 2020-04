Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg setzt sich für ein schrittweises Wiederhochfahren der Wirtschaft im Land ein.

In einem Schreiben an Ministerpräsident Dietmar Woidke fordern Vertreter der Kammern eine Lockerung der Beschränkungen für besonders betroffene Branchen wie Handel und Dienstleistungsgewerbe "unter Einhaltung von infektionsschützenden Maßnahmen." Die Planung dieser Maßnahmen müsse jetzt erfolgen. "Nach Ostern muss es eine klare Entscheidung geben. Dann muss die Wirtschaft wieder hochgefahren werden, Schritt für Schritt", sagte Gundolf Schülke, Hauptgeschäftsführer der IHK Ostbrandenburg dieser Zeitung.

Alles über das Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin in unserem Corona-Blog.

Die Beschränkung der Wirtschaft führt laut IHK zu Umsatzeinbußen, die die Existenz vieler Unternehmen bedrohen. In einer Umfrage der drei Brandenburger IHK Anfang April sah ein Drittel von 650 befragten Unternehmen seine Zahlungsfähigkeit akut gefährdet. Besonders betroffen sind Unternehmen aus den Bereichen Handel und Messe, Hotellerie und Gastronomie, Touristik, Freizeit- und Kulturbranche sowie dem Dienstleistungsgewerbe. Im Tourismus sieht sich einer aktuellen IHK-Umfrage zufolge ein Drittel der Betriebe im Osten des Landes als langfristig gefährdet. Erste Unternehmer überlegen, ihr Geschäft aufzugeben.

Unternehmen müssen Finanzhilfen schnell erhalten

Vertreter der Kammer begrüßten die Finanzhilfen, die Bund und Land zur Verfügung stellen. Wichtig sei, dass die Unternehmer diese Mittel jetzt schnell erhalten. Langwierige bürokratische Verfahren müssten der Krisensituation angepasst werden. So beklagten Unternehmer gegenüber dieser Zeitung eine langsame Bearbeitung der Anträge auf Soforthilfen durch die Investitionsbank des Landes. Die IHK Ostbrandenburg hat ihre Unterstützung bei der Bearbeitung der Anträge angeboten. Eine Reaktion der Landesregierung auf dieses Schreiben lag bis Freitagabend noch nicht vor.

Voran geht es jetzt auch bei der Auszahlung der Unterstützung für polnische Berufspendler. Wirtschafts- und Finanzministerium hatten sich am 26. März darauf verständigt, dass polnische Pendler eine Hilfe von 65 Euro pro Tag für Übernachtungskosten aus der Landeskasse bekommen sollen. Damit sollen dringend benötigte Arbeitskräfte in Brandenburg gehalten werden. Nach einer Mitteilung vom Donnerstag werden die Hilfen jetzt nach Ostern ausgezahlt – knapp drei Wochen später. Firmen, die polnische Mitarbeiter beschäftigen, können die Anträge ab Dienstag bei der IHK in Frankfurt (Oder) für die Kammerbezirke Ostbrandenburg und Potsdam stellen. Die Kammer wolle damit die Landesregierung sowie die Investitionsbank des Landes entlasten, teilte die IHK Ostbrandenburg mit.