René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine Gewalttat, die am 10. September 2019 Rathenow erschütterte, soll ab Ende April vor dem Landgericht Potsdam verhandelt werden. Der Angeklagte, soll im "Zustand der Schuldunfähigkeit", wie es die Staatsanwaltschaft ausdrückt, mit einem Messer in Rücken und Nacken einer Frau eingestochen haben. Vorausgegangen war ein Angriff auf den Vater der Frau, seinerzeit Vermieter des Angeklagten. Es sind zwei Verhandlungstage angesetzt, am 6. Mai könnte schon eine Entscheidung fallen.